Locales cerrados con pintadas en la parte superior de la galería. J. M. R. / AGM

Denuncian en Cabo de Palos la organización de botellones en la zona del centro comercial Las Dunas y el destrozo de los aseos

Residentes junto al área y comerciantes piden más control para evitar el ruido nocturno y el deterioro del lugar con «basura y vómitos»

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Cartagena

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:27

Los propietarios del centro comercial Las Dunas, así como residentes en esa zona de Cabo de Palos, destacan la presencia continua de un mayor número ... de policías locales para poner coto a las concentraciones de jóvenes que se reúnen para divertirse y beber alcohol durante la madrugada.

