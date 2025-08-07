Denuncian en Cabo de Palos la organización de botellones en la zona del centro comercial Las Dunas y el destrozo de los aseos

Los propietarios del centro comercial Las Dunas, así como residentes en esa zona de Cabo de Palos, destacan la presencia continua de un mayor número ... de policías locales para poner coto a las concentraciones de jóvenes que se reúnen para divertirse y beber alcohol durante la madrugada.

La situación se repite como casi todos los veranos y especialmente las noches de los viernes y sábados. Desde la dirección de Las Dunas se quejan de que esto no solo ocasiona ruidos a altas horas de la madrugada, también un perjuicio a los comerciantes porque la imagen a la mañana siguiente es de suelos repletos de residuos y restos de plásticos, botellas «y vómitos», sostiene Isabel Belmonte.

La vicepresidenta, Isabel Belmonte, quien también está implicada en la asociación de mujeres de Cabo de Palos, asegura que a ello se unen pintadas y destrozos, sobre todo en aseos químicos que se instalaron para un uso civilizado en el entorno del mercadillo semanal de los domingos.

A esta situación se suma la necesidad de que la zona reciba al fin un impulso definitivo para su rehabilitación y puesta en funcionamiento con la apertura de más locales. La imagen de elementos decorativos estropeados y un sinfín de establecimientos afeados por pintadas no ayudan a que este espacio se quite esa imagen de abandono y descuido.

«Esta zona es el 'boom'»

«Esta zona es el 'boom' del botellón los viernes y sábados, especialmente. Últimamente se ha detectado menos afluencia por la apertura de discotecas», apuntó Belmonte. La situación no es nueva y se repite prácticamente cada verano. En 2022, por ejemplo, los ruidos y basura provocaron la indignación vecinal y la actuación de lleno de la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien reclamó la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los residentes llegaron incluso a recoger firmas.