Declarado un incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena Han procedido a cortar el tráfico en la zona por seguridad y para que los medios de extinción puedan acceder con más facilidad

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 15:23 | Actualizado 16:38h.

Un incendio forestal está afectando este viernes a Cartagena. Pasadas las 14.00 horas, los servicios de emergencias del 112 recibieron el aviso de un fuego en el entorno de las cuestas del Cedacero. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos municipales de Cartagena, entre ellos brigadas forestales y helicópteros, informaron portavoces de los equipos de extinción a este periódico.

El fuego está provocando retenciones de tráfico en la bajada de la cuesta desde Perín, junto al antiguo salón de banquetes La Vieja Hacienda. Portavoces de la Consejería de Fomento confirman a este diario que han procedido a cortar el tráfico en la zona «por seguridad y para que los medios de extinción puedan acceder con más facilidad», aunque recalcan que la carretera no ha sufrido daños.

A través de las redes sociales, están circulando vídeos donde se aprecia que el fuego, además de levantar una gran humareda, está afectando a las laderas de las montañas colindantes. Las llamas se han ido expandiendo por zonas de matorral alcanzando cotas de monte cada vez más altas. Sobre el terreno calcinado, al menos un helicóptero ha realizado varias batidas descargando agua para acotar el perímetro del fuego.

No es el primer incendio que se produce en este mismo punto montañoso del término municipal. Ya el 29 de agosto de 2019 se produjo otro fuego de similares características.

Tras las lluvias de marzo, muchas carreteras de la zona oeste, como recogió LA VERDAD, lucen llenas en sus árcenes de matorral y hierba alta y seca. Ya el pasado 13 de junio, los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar las llamas en Cabo Tiñoso, donde tuvo lugar un conato nocturno de incendio forestal. En esta ocasión el fuego afectó a apenas 155 metros cuadrados de pinar.

Las cuestas del Cedacero son un lugar de paso ineludible para los cartageneros que tienen su segunda residencia en el litoral oeste del municipio. El paraje, muy próximo al parque natural de La Muela y Cabo Tiñoso, está surcado por la carretera E-22, de titularidad autonómica, y que conecta varios núcleos de la diputación de Perín con La Azohía. El vial ha tenido que ser intervenido en numerosas ocasiones por la Comunidad debido a diversos hundimientos en el calzada que comprometían la seguridad de los vehículos.

