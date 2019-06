Cuatro barrios se oponen a quedar fuera del futuro Plan General Urbano La plataforma que agrupa a los cuatro barrios, ayer ante el Edificio Administrativo. / j. m. Rodríguez / agm Los representantes de Santa Lucía, Lo Campano, Los Mateos y la Barriada Santiago piden que su desarrollo sea incluido de nuevo en el proyecto EDUARDO RIBELLES Viernes, 14 junio 2019, 01:39

Los representantes vecinales de Lo Campano, Los Mateos, Santa Lucía y la Barriada Santiago se unieron ayer para pedir que esos cuatro barrios, situados al este del casco urbano, no queden excluidos del proyecto de Plan General Municipal de Ordenación Urbana, para diseñar el desarrollo del municipio de cara a los próximos 25 años. En los planos del documento inicial, cuya exposición pública para sugerencias acaba el lunes, estas zonas quedan ocultas bajo un borrón negro. Lo mismo que San Antón. Los vecinos registraron ayer una serie de sugerencias para evitarlo.

El borrador de Plan General fue encargado por la alcaldesa en funciones, Ana Belén Castejón, a la empresa Incotec, que tomó como base los datos recogidos por un grupo de expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). «Imaginen nuestra sorpresa al comprobar que no están las solicitudes de las asociaciones de vecinos de ninguna de estas zonas», subrayó la portavoz de los cuatro barrios, Encarna Aguirre. «Eso ha propiciado nuestra movilización y tenemos el apoyo de 17 colectivos», dijo.

Eliminar las barreras que aíslan a estos barrios es una de las principales preocupaciones que aparecen en las sugerencias que ayer registraron en el Ayuntamiento. Entre ellas está soterrar la vía del FEVE y asegurar que también van bajo tierra las entrada del tren convencional y del AVE. También quieren medidas para que la carretera CT-33 deje de ser una barrera entre Lo Campano y el hospital y Santa Lucía y Los Mateos.

«Imaginen nuestra sorpresa al ver que toda esta zona estaba señalada por un borrón en el plano» Encarna Aguirre. Plataforma de los barrios

Para estos colectivos, la rehabilitación patrimonial debe ir acompañada de la regeneración urbanística. En el primer caso, los residentes consideran imprescindible recuperar el Castillo de los Moros. Las últimas tareas realizadas allí tuvieron lugar en 2017 y consistieron en prohibir el paso a vehículos para impedir expolios. Posteriormente, hubo repoblaciones con árboles que se han secado.

«Hay que regenerar zonas habitadas, no prever un crecimiento urbano que consideramos innecesario» Aurelio Valverde. Plataforma por el Plan General

En segundo lugar, los vecinos piden zonas verdes que no se limiten a los parques urbanos. «En el entorno de Lo Campano hay pinadas a las que, hace tres o cuatro décadas, la gente salía a pasear y a merendar. ¿Por qué no es posible incluir en el Plan General un recorrido de senderismo en esa zona», se preguntó Aguirre. Además, en las sugerencias se considera necesario rehabilitar viviendas que, en algunos casos están en mal estado, pero en otros todavía son habitables. «En ellas vive gente que nació en el barrio y lleva en él toda su vida. No pueden tirar su propiedad abajo», pidió Aguirre. «Necesitan ayuda para rehabilitar su casa, porque no tienen medio de hacerlo solas», apuntó.

La solicitud es compartida por la Plataforma por un nuevo Plan General, que también anuncio ayer la presentación de sugerencias. «Antes de incluir más suelo urbanizable industrial (en la zona entre Cabezo Beaza- Los Camachos y El Algar) y residencial, hay que pensar en la regeneración de los barrios», explicó Aurelio Valverde, representante de ese colectivo. «Cartagena baja en población; no está justificado prever el crecimiento urbanístico que contempla el avance del plan», aseveró.