La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Domus Salvius. Ayto.

Critican la falta de planes para recuperar la Domus Salvius del Barrio Universitario de Cartagena

C. R.

CARTAGENA.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«La Domus Salvius del Barrio Universitario continúa sin planes, tres años después del anuncio de su restauración». Así lo denunció el secretario general del Partido Cantonal, Celestino García, quien criticó que el gobierno local ha prometido la recuperación de este yacimiento hasta en tres ocasiones.

La primera fue «hace tres años, la entonces vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, presentó un proyecto de rehabilitación que costó a las arcas municipales casi 14.000 euros. A principios de 2023, sería la actual alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien vincularía personalmente la puesta en valor de la casa romana a la llegada de fondos europeos en una intervención conjunta con la excavación del Pórtico del Teatro Romano. Pero la partida de la UE llegó y la amnesia recayó sobre la magnífica vivienda alto imperial».

García recordó que la intervención proyectada precisa de una inversión de 1,9 millones e incluye la recuperación de las distintas estancias, pinturas, mosaicos, así como la instalación de proyecciones audiovisuales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  3. 3

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  4. 4

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  5. 5

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  6. 6

    Los veterinarios piden confinar las gallinas de las granjas familiares por la gripe aviar
  7. 7

    Solo una empresa de hostelería se ofrece a tomar las riendas del bar del cerro del Molinete
  8. 8 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  9. 9 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  10. 10 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Critican la falta de planes para recuperar la Domus Salvius del Barrio Universitario de Cartagena

Critican la falta de planes para recuperar la Domus Salvius del Barrio Universitario de Cartagena