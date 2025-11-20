Critican la falta de planes para recuperar la Domus Salvius del Barrio Universitario de Cartagena

C. R. CARTAGENA. Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

«La Domus Salvius del Barrio Universitario continúa sin planes, tres años después del anuncio de su restauración». Así lo denunció el secretario general del Partido Cantonal, Celestino García, quien criticó que el gobierno local ha prometido la recuperación de este yacimiento hasta en tres ocasiones.

La primera fue «hace tres años, la entonces vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, presentó un proyecto de rehabilitación que costó a las arcas municipales casi 14.000 euros. A principios de 2023, sería la actual alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien vincularía personalmente la puesta en valor de la casa romana a la llegada de fondos europeos en una intervención conjunta con la excavación del Pórtico del Teatro Romano. Pero la partida de la UE llegó y la amnesia recayó sobre la magnífica vivienda alto imperial».

García recordó que la intervención proyectada precisa de una inversión de 1,9 millones e incluye la recuperación de las distintas estancias, pinturas, mosaicos, así como la instalación de proyecciones audiovisuales.

