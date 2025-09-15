Cortan la carretera entre La Unión y Portmán por un conato de incendio forestal El fuego ya está extinguido, según informan fuentes de Emergencias

Un conato de incendio forestal ha obligado a cortar este lunes por la tarde la carretera entre La Unión y Portmán, en el límite con el municipio de Cartagena. Pasadas las 14.30 horas, varias llamadas alertaron al 112 del fuego, que se produjo cerca cerca del cruce a El Gorguel, en la finca Los Palmeros. Según los testigos, se había iniciado en la broza de los pinos cerca de una vivienda y se había extendido a otros árboles del monte.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de La Unión con vehículo de 1ª Intervención, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil de Cartagena, un helicóptero con brigada helitransportada y Policía Local de La Unión.

Las unidades de Protección Civil de La Unión, los primeros en llegar, informaban que el fuego se extendía rápidamente al monte y solicitaron a la Guardia Civil el corte de la carretera, ya que los vehículos de extinción ocupaban la calzada. Alrededor de las 16.15 horas, el mando de la extinción informó de que el perímetro del incendio se encontraba controlado. Fuentes de Emergencias de Cartagena añadieron más tarde que ya está extinguido.