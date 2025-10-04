La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Collin y Margaret Stewart, durante una protesta en 2023. Pablo Sánchez / AGM

Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que temía ser desalojada

La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a que se trata de un suicidio

Eva Cavas

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:39

La más joven de la pareja a la que los residentes del camping de El Portús apodaban 'los abuelos', Margaret Stewart de 82 años, fue hallada sin vida este viernes por la noche en su casa de ese alojamiento ubicado en las proximidades de Cartagena. La Guardia Civil indica que los agentes continúan investigando las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a que se trata de un suicidio.

La consternación se ha apoderado de los vecinos del camping, que todavía no se hacen a la idea de que sea cierto. «Son los abuelos del camping. Llevaban aquí mucho tiempo, pero Margaret ya no ha podido más con esta situación. Vivir en todo momento con el temor de quedarte sin tu casa. No se puede vivir así. Aquí la mayoría de los vecinos que quedamos estamos tomando antidepresivos para sobrellevar esto», indicó Rosa Llopis, una vecina del camping.

Margaret vivía en el camping desde hace treinta años junto a su marido Collin, de 89 años. Pero desde que comenzaron los desalojos y presiones para desalojar las instalaciones, no solían salir de su casa, según dicen sus vecinos debido a que «tenían que quedarse siempre uno en casa por miedo a no poder volver». Un temor que comparten el resto de las personas que se resisten a dejar sus hogares «por si no están cuando volvamos».

En actualización

La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

