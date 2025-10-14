La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los pasillos principales del centro comercial, en el que se han señalizado las goteras por las últimas lluvias. José María Rodríguez/ AGM

Los comerciantes de Cartagena piden un «empujón» para rehabilitar la fachada y la cubierta del Cenit

Las últimas lluvias han hecho aflorar, una vez más, las filtraciones del techo, por lo que recuerdan al Consistorio el compromiso adquirido

Eva Cavas

Martes, 14 de octubre 2025, 01:16

Comenta

El centro comercial más longevo de Cartagena pide ahora el empujón que le falta para recuperar el esplendor que tenía Cenit cuando, hace más de ... cuarenta años, se convirtió en un referente para el comercio local. Las lluvias de los últimos días han vuelto a mostrar el problema de las filtraciones, por lo que la presidenta de la Junta de Propietarios, Purificación García, recordó que las prioridades para ellos son cambiar la cubierta y modernizar la fachada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  4. 4 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  5. 5 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  6. 6 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla
  7. 7

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  10. 10

    El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los comerciantes de Cartagena piden un «empujón» para rehabilitar la fachada y la cubierta del Cenit

Los comerciantes de Cartagena piden un «empujón» para rehabilitar la fachada y la cubierta del Cenit