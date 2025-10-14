Los comerciantes de Cartagena piden un «empujón» para rehabilitar la fachada y la cubierta del Cenit

El centro comercial más longevo de Cartagena pide ahora el empujón que le falta para recuperar el esplendor que tenía Cenit cuando, hace más de ... cuarenta años, se convirtió en un referente para el comercio local. Las lluvias de los últimos días han vuelto a mostrar el problema de las filtraciones, por lo que la presidenta de la Junta de Propietarios, Purificación García, recordó que las prioridades para ellos son cambiar la cubierta y modernizar la fachada.

«Para poder reformar y modernizar Cenit, necesitamos un pequeño empujón y la ayuda de la administración. Estamos luchando cada día contra las grandes superficies, conseguimos mantenernos durante la pandemia, pero necesitamos que nos echen una mano», afirmó.

ALQUILER DE LOCALES 300 La Junta de Propietarios ha ajustado los precios al máximo posible con el objetivo de atraer nuevos comerciantes. Los alquileres van desde los 300 a los 350, los más grandes, y durante el primer año incluyen la limpieza, seguridad 24 horas, todo, menos la luz.

García recordó también que el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, se comprometió con ellos a aportar «ayudas municipales para renovar las instalaciones, mejorar la imagen del complejo y hacerlo más atractivo para interesar a nuevos negocios».

En este sentido, la responsable de los comerciantes de Cenit aseguró que «el Ayuntamiento aprobó en octubre de 2023 que le iban a dar al centro comercial Cenit una subvención que nos iba a permitir costearnos la rehabilitación de la fachada y la cubierta. Han pasado ya dos años y nosotros no hemos visto nada de esto. Al contrario, hoy (por ayer) he recibido una notificación para decirnos que nos suben el recibo del agua a primeros de año. Si ya pagamos 4.400 euros, pues a partir de enero será todavía más».

El centro comercial Cenit es privado y propiedad de los propios comerciantes que regentan las tiendas instaladas allí. A lo largo de los años, han mantenido la calidad del servicio a pesar de que la llegada de otras grandes superficies al municipio les hiciera mermar la clientela. «Yo lo que creo es que pretenden que cerremos el centro comercial, que es el más antiguo de Cartagena porque se construyó en 1983 y este año cumplimos 42 años en pie y dando servicio», se quejó Purificación García.

Marcas punteras

A pesar de la carencia de ayudas por parte de las administraciones públicas y de las necesidades de modernización de algunas de sus instalaciones, Cenit sigue teniendo entre sus tiendas algunas de las más destacadas marcas locales, como los congelados de Frigoríficos Morales, Tejidos Santa Ana, Malú Modas, la perfumería y droguería Aquabel, la corsetería Tamara o el Pollo Dorado.

«Actualmente, tenemos 18 locales cerrados, la mayoría de ellos por jubilación, pero somos 76 en total y estamos haciendo un gran trabajo para conseguir que vengan más comerciantes a instalarse aquí. De hecho, este año hemos logrado vender cinco de los locales que tenemos para que abran negocios nuevos», declaró García.

Con este objetivo en mente, la Junta de Propietarios ha ajustado al máximo los precios para que sea más atractivo para los empresarios establecerse en el centro comercial y ser competitivos. «Alquilamos los locales desde 300 a 350 euros los más grandes y, durante el primer año que están aquí, en ese alquiler lo incluimos todo: seguridad 24 horas, limpieza, agua..., todo menos la luz. Luego, puede subir el precio en unos 50 euros para el año siguiente», informó la responsable del Cenit.

Hace poco más de un mes, el Partido Cantonal denunció el «abandono del centro comercial Cenit por parte del Ayuntamiento» en un escrito en el que calificó de «amnesia poselectoral» el hecho de que las ayudas prometidas no se hayan materializado en los dos últimos años.

Desde el PCAN, aseguraron que existe también el compromiso con los pequeños empresarios de Cenit de invertir en una mejor señalización, «que facilite la localización del centro a los compradores e incluso la ubicación correcta de algunas señales que han quedado desfasadas por los cambios de sentido en la circulación. Intervenciones públicas que también están pendientes a día de hoy», recordaron.

«La colaboración de la Concejalía de Comercio es absoluta»

A pesar de las críticas a la administración local por la ausencia de subvenciones económicas que ayuden al mantenimiento y la mejora de estas galerías comerciales, desde la Concejalía de Comercio se han puesto en marcha diversas acciones encaminadas, en su mayor parte, a fomentar las compras en las tiendas de proximidad.

En este sentido se pronunciaron también fuentes municipales, que destacaron que «la colaboración actual del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, es absoluta».

En cuanto a las ayudas, las mismas fuentes puntualizaron, que «el Ayuntamiento no comprometió ayudas para ese fin porque, como se les ha explicado, no puede destinar fondos a la renovación de unas instalaciones que son netamente privadas. Aunque es cierto que, en la reuniones mantenidas con la asociación, estos han venido manifestando de manera reiterada que el centro necesita algunas mejoras».

En cualquier caso, el Consistorio destacó que, «no obstante, se le han dado ayudas para la promoción y dinamización de la actividad comercial. De esa forma, tenían la posibilidad de que el dinero que tuvieran previsto destinar a promoción lo podían redirigir a otros fines, ya que el Ayuntamiento sí les podía ayudar con las acciones comerciales, como promoción del comercio local y de proximidad. Se han hecho algunas campañas, como fueron las bolsas de compra promocionales y una acción denominada 'El Precio Justo'», indicaron.

Además, el gobierno municipal aseguró que desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), en colaboración con Comercio, se han ofrecido e impartido formaciones en diferentes ámbitos, como escaparatismo, la mejora de la experiencia del cliente o digitalización, entre otros.

En relación a la señalización que solicitaban, «en una reunión mantenida con ellos, se les informó de que debían cursar la petición oficialmente ante Vía Pública, pero, hasta la fecha, en este departamento no se ha recibido nada referente a este asunto».