La Cofradía del Resucitado de Cartagena reelige a Marién García Boj como hermana mayor por 4 años A pesar de la retirada de los otros dos candidatos, la hermandad celebra un cabildo electoral que la respalda con 117 votos de los 126 emitidos

Eva Cavas Lunes, 13 de octubre 2025, 23:49

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado reeligió este lunes a Marién García Boj en su cargo de hermana mayor por cuatro años. Horas antes de las votaciones, se convirtió en la única candidata tras la renuncia de los otros dos oponentes, Ángel Maciá Veas, de la Agrupación de San Juan, y Ruperto Vera Ros, perteneciente al Sepulcro Vacío.

La candidatura de García Boj obtuvo 117 votos del total de 126, el resto fueron 8 en blanco y 1 nulo. A pesar de que los otros dos candidatos se habían retirado, los estatutos de la cofradía obligan a que haya una votación. Concretamente, en el punto 5 del artículo 78, los estatutos recogen que, «en el caso de que renunciaran dos de los miembros de la terna, para la elección del candidato restante como hermano mayor se requerirá que reúna las tres quintas partes de los votos emitidos».

Marién García Boj ya hizo historia en la Semana Santa de Cartagena en enero de 2022, cuando se convirtió en la primera hermana mayor electa de una de sus cofradías, tras la dimisión de Ramón Pérez Saura. Es la novena persona en hacerse cargo de la más joven de las hermandades pasionarias de la ciudad, ya que fue fundada en diciembre de 1943. Durante los tres años y medio que ha sido la máxima representante de la Cofradía, García Boj ha aportado a las agrupaciones la estabilidad y unidad que necesitaban, destacó. «Todas las agrupaciones participan en todo. Tenemos una línea de proyecto muy buena y queremos continuar desarrollándola, porque es muy poco tiempo. Soy una persona inquieta y tengo muchas ideas para la Cofradía, que se traducen en trabajo, trabajo, trabajo e ilusión», afirmó.

Su nombramiento queda ahora pendiente de ratificación por parte del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El traslado de la sede a un bajo céntrico es su máxima prioridad

«Si quiero renovar, es por trasladar nuestra sede a un bajo en el centro de la ciudad. Esa es mi principal motivación». Así de claro lo expresó la hermana mayor electa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, Marién García Boj, tras volver a recibir el apoyo de las agrupaciones para una segunda legislatura. Desde hace años, el Resucitado cuenta con una sede en el entresuelo del número 1 de la calle Palas, algo que, consideran sus dirigentes, limita las actividades. «En los últimos años, hemos conseguido triplicar el número hermanos, así que ahora es ya imperativo que dispongamos de más espacio. Un bajo a pie de calle te permite hacer una serie de actividades que de otra forma no puedes», manifestó.