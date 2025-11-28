La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del Miserere de la Cofradía Marraja.

La Cofradía Marraja recibirá una subvención de 70.000 euros para reformar su sede

Los trabajos se centrarán en la fachada del edificio situado entre la calle Jara y el callejón de Bretau, así como en la carpintería y elementos decorativos

C. R.

Cartagena

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:30

Comenta

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta desde este jueves con el visto bueno del Gobierno regional para efectuar la reforma de su sede, situada entre el callejón de Bretau y la calle Jara, en pleno centro de Cartagena.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer a una subvención de 70.000 euros a la Cofradía Marraja, que le permitirá rehabilitar las fachadas del edificio. La actuación contempla la restauración integral de carpinterías y elementos decorativos, garantizando su conservación y adecuación.

Tal y como confirmaron desde la Comunidad Autónoma, el inmueble es un valioso testimonio de la arquitectura cartagenera de principios del siglo XX. Data del año 1907 y es obra del arquitecto José Conesa y Egea. Dada su situación en esquina, el edificio desempeña un importante papel paisajístico en la calle Jara. Asimismo, es un espacio emblemático para los procesionistas marrajos, lo que lo convierte en un inmueble con un gran simbolismo identitario.

La subvención para la Cofradía Marraja forma parte del montante de más de medio millón de euros que la Comunidad va a destinar a la recuperación y conservación del patrimonio cultural en nueve municipios de la Región.

Cabe recordar que la última reforma que se llevó a cabo en este espacio tuvo lugar en el año 2009 y los trabajos tuvieron por objeto solventar el gran deterioro que presentaba el inmueble, así como favorecer una buena conservación del rico y extenso patrimonio que posee esta hermandad. Tras las obras efectuadas hace ahora más de 15 años, la sede cuenta con un espacio de 700 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas y dotados de nuevos sistemas de protección antihumedad, ventilación o detección de incendios.

