COEC lanza la séptima edición de B2DIGIT@L para impulsar la estrategia digital en los negocios de la Región

La nueva convocatoria, que arranca este septiembre y tiene un cupo máximo de 20 proyectos, aportará a todos los participantes formación intensiva y personalizada para aplicarla en tiempo real

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) ya ha puesto en marcha la séptima edición de B2DIGIT@L dirigida a emprendedores digitales, 'startups', 'ecommerce', aplicaciones, 'SaaS', 'marketplaces', creadores de contenido y negocios tradicionales que deseen reinventarse hacia el entorno online.

Este programa pionero en el ámbito del emprendimiento digital en la Región de Murcia ofrece las herramientas necesarias a los participantes para implantar con éxito su estrategia digital. Adquirirán conocimientos mediante una metodología 'learn by doing', aplicando en tiempo real técnicas y herramientas digitales, especialmente del entorno 'nocode', sobre sus propios proyectos.

Durante esta séptima edición, que se desarrollará en su mayor parte en formato 'online', se combinarán workshops grupales con consultorías personalizadas.

La presidenta de COEC, Ana Correa, charla con los participantes del programa B2DIGIT@L. COEC

El programa está limitado a un máximo de 20 proyectos seleccionados, que recibirán formación intensiva y diseñarán un Plan de Acción Digital personalizado. Las solicitudes de inscripción pueden presentarse hasta el 19 de septiembre, a través del formulario disponible en www.coec.es/servicios/b2digital.

El programa B2DIGIT@L es una acción impulsada por COEC, con el apoyo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y en colaboración con CEEIC, dentro del marco del programa 'Emprendedores 360'.

Además, los participantes podrán acceder a servicios de alto valor añadido, desarrollar su red de contactos y obtener acceso a paquetes de herramientas digitales valoradas en más de 120.000 euros.

'Emprendedores 360'

B2digit@l, EscaladoB2B y la Red de inversores e360 BAN son las iniciativas para impulsar y consolidar a las 'startups' y empresas, y que forman parte del prestigioso programa 'Emprendedores 360' de COEC, con el apoyo de CEEIC y la financiación de INFO.

Durante el primer semestre del año COEC ya ha completado el programa Escalado B2B, donde diez compañías han recibido formación en automatización, IA aplicada a ventas y cierre y negociación B2B con algunos de los mejores expertos de España.

Además, durante todo el año, 'Emprendedores 360' desarrolla numerosas jornadas gratuitas para mejorar la formación en competencias digitales de autónomos y emprendedores. La última sobre la implantación de Verifactu albergó a 160 personas en un exitoso webinar a cargo de Carlos Martínez Serrano, que explicó todos los detalles que una empresa debe saber sobre la factura electrónica.

Para más información, los interesados pueden contactar con COEC en el teléfono 968 50 56 50 o escribiendo al correo electrónico juan.asanchez@coec.es.