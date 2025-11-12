La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Actividades por el Día Mundial sin alcohol, en una imagen de archivo. Ayto.

Charlas, proyecciones y escalada en Cartagena con motivo del Día Mundial sin Alcohol

LA VERDAD

Cartagena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena, un año más, se suma al Día Mundial sin Alcohol con una programación de actividades dirigida a ofrecer una mayor concienciación sobre los riesgos para la población. Además, incluye diferentes acciones preventivas dirigidas tanto a adolescentes y jóvenes como a sus familias, con el objetivo de garantizar la protección de la infancia frente al consumo de alcohol y favorecer la creación de entornos seguros y responsables. Intervienen diferentes profesionales que desde diversos ámbitos, educativo, familiar, comunitario y sanitario, van a desarrollar actividades a lo largo de esta semana y la que viene. Entre las propuestas que ofrece el programa se pueden encontrar 'scapes room', escalada, charlas, proyección de películas.

Concretamente, las actividades previstas se realizarán entre los días 10 y 17 de noviembre, y han sido organizadas de manera conjunta por distintas entidades y organismos que forman parte del Plan Municipal de Prevención de Adicciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió el 15 de noviembre para concienciar a la población de los efectos y riesgos que para la salud tiene el consumo de alcohol. Los especialistas advierten de unas repercusiones de gran alcance sobre la salud que, además, se extienden más allá de quienes lo consumen. En menores de edad, en nuestro país constituye un problema de salud pública de primer orden.

Mensajes preventivos

Además, el Ayuntamiento de Cartagena reforzará la campaña del Día sin Alcohol con contenidos de organismos oficiales que hacen referencia a esta materia en su página web, al tiempo que se reforzaran mensajes preventivos relacionados con el consumo de alcohol en las pantallas digitales de la ciudad.

