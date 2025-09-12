La Casa-Museo de Isaac Peral, en Cartagena, abrirá sus puertas en marzo

La Casa-Museo de Isaac Peral tendrá su esperada apertura en marzo del año que viene. Esa es la planificación con la que trabaja el Ayuntamiento ... después de que, este pasado junio, consiguiera adjudicar los trabajos de muselización tras afrontar diversos contratiempos en la licitación.

Así lo confirmó el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais (PP), durante el pasado pleno a preguntas de la edil no adscrita María Dolores Ruiz. El concejal señaló que los trabajos de rehabilitación del inmueble, el cual se encontraba en mal estado tras años de abandono, estaban completamente concluidos.

Asimismo, el edil ratificó que la empresa adjudicataria del contrato de musealización, ya había iniciado los trabajos para elaborar y plasmar en el interior del edificio el programa museográfico que llevará a los futuros visitantes a conocer la vida y trabajos del afamado inventor del submarino.

Estas tareas, según calculó el concejal, estarán acabadas de cara a finales de este año, que es cuando finaliza el plazo de ejecución del contrato, de seis meses. Todo siempre y cuando la empresa no reclame una ampliación de plazo por algún contratiempo inesperado.

No obstante, la Casa-Museo no podrá abrir de cara a diciembre, según desveló Braquehais. Antes, Puertos de Culturas, que será quien gestione este espacio, debe hacer algunos trámites administrativos de inscripción del inmueble, así como la contratación de una alarma y otros menesteres de poca entidad, pero igualmente necesarios antes de la gran inauguración. El Ayuntamiento ya ha previsto dotar a la entidad con 70.000 euros para costear el mantenimiento del futuro museo.

La rehabilitación y puesta en valor del lugar de nacimiento del cartagenero más ilustre es uno de los proyectos más largamente esperados y prometidos. La rehabilitación ya encontró serios problemas, ya que primero se adjudicó a una empresa, pero esta renunció al contrato alegando los efectos causados por la guerra de Ucrania, que disparó el coste de los materiales de obra.

Esto obligó a licitar de nuevo la obra, que recayó en otra empresa. A principios de este año, el Ayuntamiento licitó el proyecto de musealización. El concurso tuvo que suspenderse en el primer intento tras detectar una serie de errores en los pliegos. Fue en junio cuando la alcaldesa, con motivo del ecuador de su mandato, anunció que el contrato había sido adjudicado a la empresa ilicitana Rocamora Diseño y Arquitectura por 86.019,15 euros.