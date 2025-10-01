La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la presentación de 'Cartagena Piensa'. Ayto. Cartagena.

'Cartagena Piensa' ofrecerá 20 actividades para fomentar el diálogo y la reflexión crítica

Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía, el periodista Jorge Dioni y la psicológica Patrizia Patrizi son algunos de los artistas que participarán en el programa, que celebrará su edición número 27

LA VERDAD

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:16

La vigésimo séptima edición del programa 'Cartagena Piensa' arranca una veintena de actividades hasta el próximo mes de diciembre y la participación de artistas como Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía, periodistas como Jorge Dioni o Teresa Aranguren y psicólogos como Patrizia Patrizi, según informaron fuentes municipales.

Las propuestas del programa, que sostiene el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), fueron detalladas este miércoles por el director general de Cultura del Consistorio, Eugenio González; el vicerrector de la UPCT, Antonio Guerrero; el representante del grupo Promotor, Patricio Hernández; así como otros organizadores de la iniciativa y entidades colaboradoras.

«Cartagena Piensa» está a punto de cumplir diez años, lo hará en 2026 y continúa siendo un proyecto más que consolidado como espacio de encuentro ciudadano en torno a las ideas, al conocimiento y la reflexión crítica«, explicó González.

Durante los próximos meses ofrecerá «una programación diversa, que reúne voces del ámbito de la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes, siempre con el objetivo de acercar el pensamiento contemporáneo a la ciudadanía y fomentar el diálogo abierto», añadió.

Además, desde el grupo promotor, Patricio Hernández agradeció la colaboración de la UPCT y del Ayuntamiento, que permite crear un «espacio público en el que dialogar sobre ciencia y pensamiento, así como los conflictos de nuestra propia sociedad, algo que llevamos haciendo desde hace casi una década».

Fotografía, cine y Mar Menor

Dentro del programa trimestral, los asistentes encontrarán actividades de diversas temáticas, que abarcan desde el Mar Menor a la justicia restaurativa, la fotografía, el cine, los problemas de la vida en las ciudades, el conflicto en Palestina y la vida democrática.

Otros temas serán la producción de alimentos vegetales para el consumo propio, la incidencia de las redes sociales en la política global, las relaciones entre tecnología y filosofía o la relación con la pobreza, entre otros.

Además, regresan secciones ya conocidas por el público,como los cafés filosóficos en Soldadito de Plomo, clubes de lectura de ensayo (con inscripción previa), un seminario de lectura feminista (con inscripción previa) o una nueva edición de 'Ingenioteca', talleres para jóvenes impartidos por la Universidad Politécnica en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena y que requieren inscripción en 'www.bibliotecas.cartagena.es'.

