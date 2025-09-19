La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los expertos que organizaron la jornada, con su nueva campaña. A. Gil/AGM

Cartagena se consolida como referente de la acuicultura en España

El atún rojo protagoniza una jornada para dar importancia a su cría en granjas, la sostenibilidad de esa actividad y el valor nutricional del pez

Eva Cavas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:21

Poner en valor las bondades del consumo de atún rojo procedente de granjas acuícolas fue el objetivo de la jornada organizada por Acuicultura España, que ... tuvo lugar este jueves en Cartagena y que contó con expertos desde el punto de vista de la nutrición, la comercialización, empresarial y científico.

Espacios grises

