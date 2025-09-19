Cartagena se consolida como referente de la acuicultura en España

Poner en valor las bondades del consumo de atún rojo procedente de granjas acuícolas fue el objetivo de la jornada organizada por Acuicultura España, que ... tuvo lugar este jueves en Cartagena y que contó con expertos desde el punto de vista de la nutrición, la comercialización, empresarial y científico.

«Queremos concienciar de que la acuicultura es un método sostenible y de calidad y que más de mitad del pescado que consumimos proviene de la acuicultura», indicó la responsable de planes de Comercialización de Acuicultura de España (Apromar), Garazi Rodríguez.

Para ello, hicieron una visita a las instalaciones del vivero de El Gorguel, donde se crían atunes rojos en condiciones controladas, para asegurar su disponibilidad durante todo el año.

Cartagena se consolida así como un referente de ámbito nacional en esta materia, ya que cuenta con la granja de atún rojo más importante y con mayor volumen de exportaciones.

El presidente de Empresas de Acuicultura de la Región (FARM) y representante del Grupo Fuentes, Aurelio Cegarra, afirmó que «con estas granjas se le da una calidad y un valor de producto gourmet muy apreciado en Oriente y, cada vez más, aquí».

Por su parte, el jefe del área de Acuicultura en el Instituto Español de Oceanografía (IEO), Aurelio Ortega García, destacó que «la mayor parte de la investigación está enfocada a incrementar la sostenibilidad de los cultivos, teniendo en cuenta indicadores de estrés y de bienestar animal. Además, desde la ICRA, ocupada en la reproducción de estos peces, hemos logrado cerrar el ciclo biológico del atún rojo en cautividad, obteniendo por primera vez huevos viables y alevines a partir de reproductores también nacidos en instalaciones terrestres».

La jornada terminó con una degustación en la que el atún rojo fue el protagonista, con la intención de demostrar su versatilidad y su valor nutricional. Sobre esto habló otro de los integrantes del Comité Científico de Acuicultura España, el nutricionista Pablo Ojeda, quien comentó que hay «mucha intoxicación acerca del atún rojo, especialmente en lo que se refiere a su concentración de mercurio, cuando en realidad todos los estudios que se han hecho en España demuestran que no llega a ser perjudicial. La realidad es que es uno de nuestros baluartes gastronómicos y una fuente de proteína de alta calidad. Tiene muchos beneficios para la salud, ya que aumenta el selenio y el omega 3».