Presentación del Cross de la Artillería. AYTO de Cartagena

Estas son las calles cortadas por el Cross de la Artillería en Cartagena

Se producirán principalmente de 11 a 14 horas, aproximadamente

LA VERDAD

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:56

La Policía Local de Cartagena reforzará el servicio para la prueba deportiva con un total de 20 agentes más los que presten servicio ordinario. Estos cortes de tráfico se producirañn este domingo 16 de noviembre por la celebración del Cross de la Artillería y se producirán principalmente de 11.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las calles afectadas son: Paseo Alfonso XII, Cuesta del Batel, San diego, Serreta, Plaza López Pinto, Carlos III, Del Aire, Cañón, General Ordoñez, Muralla del Mar, Adarve de Artillería, Gisbert, Tolosa Latour, Avda. Pío XII, carretera Algameca, Puerta de Navantia y carretera del Faro de Navidad. Además, también estará prohibido el estacionamiento de vehículos en la explanada del Faro de Navidad.

Los accesos y salidas a los aparcamientos privados ubicados en la zona centro se realizarán de manera discrecional siempre que lo permitan las circunstancias del paso de los participantes en las pruebas deportivas por las calles del recorrido, atendiendo en todo caso a las instrucciones de los funcionarios de Policía Local.

El Paseo Alfonso XII del puerto, desde la rotonda de Plaza de La Isla hasta la intersección de calle Real con calle Plaza San Agustín, estará cerrado al tráfico desde las 07.00 horas. En los dos carriles de circulación dirección a Plaza de La Isla estará habilitado el doble sentido de circulación para permitir la entrada y salida al parking.

Estas son las calles cortadas por el Cross de la Artillería en Cartagena

