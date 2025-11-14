El buque 'Neptuno' zarpa de Cartagena en una misión de vigilancia marítima El navío de la Armada realizará labores para disuadir la comisión de actividades ilícitas en aguas del Mediterráneo

C. R. Cartagena Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:41

El buque de salvamento 'Neptuno' efectuará actividades operativas de presencia, vigilancia y disuasión en las aguas del litoral mediterráneo. Según informó este viernes la Armada, el buque y su dotación partieron desde la Estación Naval de la Algameca con la misión de aportar sus capacidades específicas en la protección integral de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Durante esta misión, y al mando del capitán de corbeta Jorge Rivera Dodero, la misión del buque de salvamento es garantizar la presencia permanente en esta región para fortalecer la seguridad marítima, incrementar el conocimiento del entorno marítimo y, en colaboración con otras instituciones civiles, evitar actividades ilícitas en la mar.

El comandante Rivera declaró que «hemos comenzando una navegación ilusionante para la dotación del 'Neptuno', donde podemos aportar nuestras capacidades de intervención subacuática con el fin de incrementar la seguridad de los espacios marítimos. Nos hemos preparado con intensidad para conseguirlo».

El buque de salvamento está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), formada por el conjunto de unidades cuyo cometido principal es prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional. En la mar, tiene capacidad para efectuar operaciones subacuáticas de búsqueda, detección, localización, reconocimiento e intervención de cualquier objeto sumergido. Para ello cuenta con especialistas en buceo, equipos y vehículos submarinos no tripulados.