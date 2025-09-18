Un bajo comercial de Juan XXIII, en Cartagena, lleva más de diez años convertido en una casa okupa

Un local comercial de Juan XXIII en Cartagena, muy próximo al lugar en el que está a punto de abrir sus puertas el gimnasio Fitness ... Park, se ha convertido desde hace más de diez años en una casa okupa, en la que conviven, al menos, cinco personas en situación irregular.

Según aseguran los vecinos, se trata del hermano de la antigua propietaria del local, un varón de unos 60 años que, desde hace un tiempo, aloja allí a otras personas sin hogar. Tras ser embargado a su dueña por una entidad bancaria, Sareb adquirió mediante subasta este espacio, aunque desde entonces nada se sabe de los planes que tiene el banco malo para él.

«Hace años yo me interesé por comprar el bajo e, incluso, hablé con el Sareb para adquirirlo, pero me empezaron a decir todos los trámites que iba a tener que hacer y me quitaron las ganas. Decían poco menos que tenía que localizar la antigua propietaria que estaba en Chile o por ahí. Además, me daba pena tener que echar a esa gente. Pero es un bajo amplio y con un sótano bastante grande. En realidad está muy bien para poner un negocio», explicó un vecino de la zona.

Tanto los vecinos como los comerciantes de las inmediaciones coinciden en que nunca han tenido problemas con ellos. «Son buena gente y educados. Jamás hemos tenido ningún problema con ninguno de ellos. Lo único es que creo que están viviendo en muy malas condiciones», dijo otro residente.

«Parece que el hombre vive en unas condiciones bastante malas, pero no se mete con nadie. Ni siquiera pide dinero. Lo ves pasear por la calle con su carrito, no sé si es que tiene algo de Diógenes porque acumula muchas cosas y a veces huele un poco mal», comentó otra vecina de esta calle.

La situación en la que se alojan el resto de personas que viven en esta local comercial también fue comentada por un trabajador de un establecimiento próximo a la plaza Juan XXIII, quién aseguró que «en el bajo hay más personas viviendo a las que antes cobraba algo por estar allí el hermano de la antigua dueña, pero desde que acude la asistente social ya no les cobra nada».

La mayoría de las personas consultadas por este periódico afirmaron que, prácticamente todas las semanas, personal de la unidad de Transeúntes de Servicios Sociales pasa por el bajo, acompañado de una patrulla de Policía Local. «Servicios Sociales viene por aquí a menudo, acompañada por agentes de la Policía Local. No sé si entrarán no para ver en las condiciones que están viviendo, pero lo que es seguro es que le están haciendo seguimiento». Fuentes de la Concejalía confirmaron que lo han visitado en varias ocasiones y han comprobado que en el espacio hay riesgo eléctrico y muy malas condiciones, por lo que se ha dado parte a Infraestructuras y Urbanismo.

Además, insistieron en alternativas habitacionales a la persona que sigue pernoctando y viviendo ahí. El objetivo es que el hombre salga de ahí debido al riesgo para su integridad física, entendiendo además que el sitio no es de uso habitacional y no tiene condiciones de habitabilidad.