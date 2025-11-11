Arrestan a dos menores en Cartagena por robar bolsos de ancianas Algunas víctimas, de avanzada edad, sufrieron caídas a causa del tirón

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a dos menores de edad como autores de tres delitos de robos con violencia en los que habrían asaltado a bordo de un patinete a varias mujeres octogenarias para sustraerles el bolso mediante el procedimiento del tirón, sufriendo las víctimas diversas lesiones a consecuencia de caídas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre en la Vía Verde del Barrio Peral y en el Barrio de los Dolores, cuando en horario de mañana y mientras que las víctimas se encontraban paseando por esas zonas, de manera sorpresiva fueron asaltadas por dos jóvenes que aparecieron en un patinete a alta velocidad.

Los autores, una vez seleccionadas las víctimas por su edad y vulnerabilidad, se acercaban a ella y mientras uno de ellos preparaba la huída en el patinete, el otro se encargaba de arrebatar el bolso a la víctima de un fuerte tirón, llegando a arrastrarles hasta lograr el objetivo del robo, y causándoles lesiones de diversas consideraciones.

Iniciada la investigación por los agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, y tras la realización de numerosas gestiones y pesquisas, se pudo identificar en un primer momento el patinete utilizado para cometer los robos con violencia, y que tendría una serie de características que lo relacionarían inequívocamente con los hechos denunciados.

Posteriormente los agentes procedieron a la plena identificación y detención de los dos menores de edad implicados, imputándoles tres delitos de robo con violencia y siendo puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia.