Antonio Gómez: «Queremos que los dos primeros cursos de Secundaria se hagan en los colegios»

Con un comienzo de curso marcado por las protestas en los colegios de El Bohío y Los Belones, Antonio Gómez afronta su segundo año como ... presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Cartagena dando un repaso a los principales retos que afronta, como la retirada del fibrocemento de todos los centros y el calor en las aulas.

–¿Qué valoración hace la Fampa sobre la situación del CEIP San Cristóbal, que ha impedido que los alumnos comiencen las clases al mismo tiempo que los demás y finalmente han sido realojados?

–Hacemos una valoración positiva en general, hemos estado en permanente contacto con el AMPA del centro y nos han transmitido que, a pesar del retraso, todo ha funcionado adecuadamente: el alumnado no ha faltado a clase, han tenido los servicios de comedor y de transporte funcionando sin problemas. Lo importante es que el alumnado ya está en su colegio sin amianto y cumpliendo todos los protocolos de seguridad.

–Sobre la retirada de fibrocemento, Ayuntamiento y Consejería aseguran que a finales de este año se habrá ejecutado el plan en un 70%. ¿Cuántos centros quedan con cubiertas de fibrocemento?

–Quedan nueve centros con amianto en Cartagena, por lo que, efectivamente, más del 70% del Plan de desamiantado y eficiencia energética se ha llevado a cabo en el municipio desde que empezó en el 2020.

–Este año ha vuelto a haber quejas por el excesivo calor en las aulas. ¿Tiene conocimiento de algún proyecto en ciernes para dotar de climatización a todos los centros?

–Es una reivindicación de Fampa Cartagena y Comarca desde hace muchos años. Cada curso la temperatura dentro de las aulas es mayor y, por tanto, más perjudicial para el alumnado y el profesorado. Las AMPA hacen grandes esfuerzos por sacar dinero de donde pueden y ayudar a los centros educativos en la compra e instalación de equipos de aire acondicionado, pero el coste de todo el proceso se ha incrementado demasiado, debido a la normativa RITE. Con ésto se hace imposible que las familias, por medio de las AMPA, puedan asumir ese coste. Pedimos a las administraciones flexibilidad, para que en los centros educativos se puedan realizar esas acciones sin tener que toparse con una normativa que multiplica el coste de climatizar las aulas. Sabemos que desde Consejería de Educación están trabajando en otro tipo de sistemas distintos de la instalación de aires acondicionados para bajar la temperatura en las clases y esperamos que sea una realidad lo antes posible, pero lamentablemente es algo muy lento y nuestros hijos pasan calor, y mucho, hoy.

–Una de las peticiones de la Fampa siempre ha sido mejorar la seguridad en los accesos de los colegios. ¿Se está trabajando ya en eso?

–Estamos en continuo contacto tanto con la Concejalía de Educación como con la de Seguridad, de modo que las AMPA nos transmiten durante todo el curso los problemas o incidencias que ocurren en sus centros educativos referentes a seguridad y acceso a los mismos. A principios de curso hacemos una campaña desde la federación alentando a las AMPAs a que vuelvan a revisar si ha surgido algo nuevo, y en la reunión anual que tenemos con los responsables de las dos concejalías, las trasladamos y lo cierto es que dan soluciones de modo muy eficaz.

–Algunos colegios han solicitado que Primero y Segundo de la ESO se impartan en los centros de Primaria como medida para evitar el abandono escolar debido al cambio del sistema educativo. ¿Qué le parece?

–Desde que esta Junta Directiva está en la federación estamos pidiendo y dando motivos a la Consejería de Educación para que ésto sea una realidad. Hemos apoyado, desde el minuto uno, a los centros en los que las familias y el equipo docente han llegado a un consenso para conseguir que los dos primeros cursos de la educación Secundaria sean impartidos en los colegios. Estamos convencidos de las ventajas y mejoras que puede tener para todo el alumnado si continúan un par de cursos más en sus centros, hasta ahora, de Primaria.

–¿Sigue habiendo plazas de ATE sin cubrir en los centros del municipio? ¿Sabe cuántas?

–Las bajas de ATE se están cubriendo con dificultades y en plazos que nos parecen demasiado largos. Es un servicio de la Consejería de Educación que queda en manos de Función Pública para cubrir esas bajas. Cuando se trata de suplir a un docente, se sabe con exactitud y compromiso el número de días máximo que puede tardar en cubrirse esa baja, pero si hablamos de un ATE o de otro personal no docente, los plazos no son concretos, y hay figuras como el ATE o el enfermero escolar, que son indispensables en los centros donde están asignados. Así mismo, desde las familias nos llegan muchas quejas de que el número de ATEs en un centro educativo no es proporcional al número de alumnos del centro, y en muchas ocasiones, a pesar de aumentar el total de alumnos que necesitan la atención por parte de ATE, no se aumenta el personal, con lo que la atención al alumnado es más deficitaria.

–¿Sabe qué pasa con los proyectos de la Consejería para la Casa del Niño y el instituto Isaac Peral?

–El IES Isaac Peral empezará pronto la reforma integral del centro, que durará unos 18 meses. Ya está licitada la obra por un valor de 1.299.754,24 euros, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Esperemos que sea el primero de los institutos de Cartagena que disfrute de una reforma de este tipo, ya que los otros centros de secundaria necesitan una gran inversión urgente. En cuanto a la Casa del Niño, en diciembre de 2024 salió la licitación de la redacción del proyecto de rehabilitación integral por un coste de unos 3,1 millones de euros. Como se sabe, esto implica a Educación Infantil del CEIP San Isidoro y Santa Florentina. Parece que el proceso va lento pero según dicen, las obras empezarán en diciembre de este año.

–¿Siguen quedando aulas prefabricadas en los colegios de Cartagena?

–Sí, en un instituto y en tres colegios. Entendemos que no es la solución ideal y preferiríamos que se ampliaran esos centros para tener aulas nuevas, pero dado que son aulas completamente equipadas, con sistema de calefacción y aire acondicionado, al menos es una solución «temporal» para que el alumnado pueda estar escolarizado en el centro de elección de las familias.