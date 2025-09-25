La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristalera instalada donde antes se ubicaba la heladería. Antonio Gil/ AGM

Alviento montará en Cartagena una arrocería donde estaba antes la heladería

La idea de la propiedad es que el viandante pueda observar desde la calle el proceso de elaboración de los platos para el nuevo local

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

Alviento acogerá un nuevo local de restauración. La propiedad del recinto hostelero, que ostenta el empresario cartagenero Alfonso Torres, quiere dar un nuevo aire a su oferta de hostelería con una arrocería que ponga en valor la gastronomía y el producto local. Las cocinas de la misma están siendo construidas en los bajos del centro, donde los cartageneros han podido observar un constante trasiego de obreros al menos desde mediados de este verano.

En el lugar que antes ocupaba la heladería Helarte –cuyo cartel sigue colgado de la fachada todavía–, se ha puesto una cristalera. Y es que el objetivo del proyecto es llamar la atención del viandante, que podrán ver en directo cómo trabajan los cocineros en un punto siempre muy frecuentada por turistas y por los pasajeros de los cruceros que llegan al puerto.

En arroces, el Muelle ya cuenta con establecimientos con solera como el Mare Nostrum, al que se sumará también el nuevo restaurante que abrirá a finales de año en el club náutico de Santa Lucía.

Te puede interesar

laverdad Alviento montará en Cartagena una arrocería donde estaba antes la heladería

