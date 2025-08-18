La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos ciclistas pasean junto al puente de Quitapellejos. PABLO SÁNCHEZ / AGM

La Algameca estará enlazada por carril bici con la calle Real de Cartagena

Licitan por 135.000 euros la construcción de esta infraestructura, señalada como uno de los puntos aislados de la red ciclable local

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:54

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado la salida a licitación del proyecto para la construcción de un nuevo tramo de carril bici que unirá la ... calle Real con el Espacio Algameca, uno de los puntos señalados por distintos colectivos ciclistas y de movilidad en los últimos años como un punto inconexo de la red ciclable municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  7. 7

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  8. 8

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Algameca estará enlazada por carril bici con la calle Real de Cartagena

La Algameca estará enlazada por carril bici con la calle Real de Cartagena