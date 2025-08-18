La Algameca estará enlazada por carril bici con la calle Real de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado la salida a licitación del proyecto para la construcción de un nuevo tramo de carril bici que unirá la ... calle Real con el Espacio Algameca, uno de los puntos señalados por distintos colectivos ciclistas y de movilidad en los últimos años como un punto inconexo de la red ciclable municipal.

La iniciativa, que cuenta con una aportación de las ayudas encuadradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte urbano, cuenta con un presupuesto base de licitación de 135.213,75 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas en ejecutar el proyecto tendrán hasta el próximo 3 de septiembre para presentar sus ofertas.

El nuevo tramo se iniciará en la calle Pío XII, a la altura del puente de Quitapellejos, y llegará hasta enlazar con el carril bici ya existente en la calle Real. Esta conexión permitirá integrar de forma más fluida el barrio de la Concepción con la red urbana de carriles bici y, a su vez, facilitará la conexión con la Vía Verde de Barrio Peral y el futuro enlace hacia la Vía Verde del Campo de Cartagena.

Según el proyecto volcado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la actuación incluye la renovación de aceras y pavimentos, la reubicación de farolas con nuevas canalizaciones de alumbrado y la construcción de superficies específicas para el tránsito ciclista con materiales de alta resistencia. Además, se aplicarán técnicas para minimizar el impacto ambiental y reducir el efecto «isla de calor» en este concurrido punto del casco urbano cartagenero.