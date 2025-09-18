Adjudican la redacción del proyecto y la dirección de las obras para la reforma del Nuevo Teatro Circo de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado la redacción del proyecto y la dirección de las obras de reforma del Nuevo Teatro Circo, después de ... que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) haya desestimado el recurso interpuesto contra la exclusión de uno de los licitadores.

De esta forma, el Ayuntamiento puede continuar con el procedimiento y aceptar la oferta de la UTE Pitarch-Meii-Socotec, que presentó un presupuesto de 416.956 euros . El contrato incluye cinco meses para la redacción del proyecto y otros 36 meses para la dirección de obra.

La alcaldesa Noelia Arroyo destacó que «marca el inicio de la cuenta atrás para transformar el Teatro Circo en un nuevo centro cultural. En cinco meses tendremos el proyecto definitivo y, a partir de ese momento, podremos licitar las obras. El trabajo lo va a desarrollar una UTE que está integrada por el arquitecto autor del proyecto del Cine Central, los arquitectos del despacho cartagenero Meii y Socotec, que es la consultora que llevó la ingeniería de la reforma y ampliación del Gran Liceo de Barcelona».

Los trabajos supondrán una rehabilitación integral de la caja escénica, mejoras en accesibilidad y seguridad, la renovación de camerinos y la transformación del vestíbulo en un espacio multifuncional. También se prevé la instalación de sistemas móviles que permitan modular el patio de butacas y adaptar el recinto a diferentes tipos de espectáculos. El coste estimado de las obras de ejecución será de 9 millones de euros y el plazo previsto para acometerlas es de tres años.

El tribunal ratificó que la Mesa de Contratación actuó correctamente al apartar a un candidato que incurrió en un error y al hacerlo no comprometió la imparcialidad y la igualdad de trato en el proceso. La decisión despeja el camino para avanzar en la recuperación de un espacio cultural emblemático de la ciudad.