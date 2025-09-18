La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El acusado es trasladado ante la jueza por agentes de la Guardia Civil. Pablo Sánchez / AGM

El acusado de matar a su mujer en El Algar pasa a disposición judicial

Antonio declara hoy ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena por matar a su pareja, Ginesa, clavándole unas tijeras en el cuello

LA VERDAD

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:46

Antonio, el acusado de matar a su pareja, Ginesa, en El Algar este pasado martes ha pasado este jueves en torno a las 10.20 horas a disposición judicial. Está previsto que durante la mañana declare ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena por haber matado a su mujer clavándole unas tijeras en el cuello.

Los hechos ocurrieron el martes a primera hora de la mañana en la casa que ambos compartían en la diputación cartagenera de El Algar. El ahora acusado salió a la calle con la ropa manchada de sangre y diciendo que había una mujer muerta junto a su vivienda, lo que alertó a los vecinos. Minutos después los agentes de la Guardia Civil procedieron a detenerlo.

La muerte de Ginesa a manos de su pareja, sobre el que no existían denuncias previas, eleva a 28 las víctimas por violencia de género en España en lo que va de año.

