El acusado de matar a su mujer en El Algar pasa a disposición judicial
Antonio declara hoy ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena por matar a su pareja, Ginesa, clavándole unas tijeras en el cuello
LA VERDAD
Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:46
Antonio, el acusado de matar a su pareja, Ginesa, en El Algar este pasado martes ha pasado este jueves en torno a las 10.20 horas a disposición judicial. Está previsto que durante la mañana declare ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena por haber matado a su mujer clavándole unas tijeras en el cuello.
Los hechos ocurrieron el martes a primera hora de la mañana en la casa que ambos compartían en la diputación cartagenera de El Algar. El ahora acusado salió a la calle con la ropa manchada de sangre y diciendo que había una mujer muerta junto a su vivienda, lo que alertó a los vecinos. Minutos después los agentes de la Guardia Civil procedieron a detenerlo.
La muerte de Ginesa a manos de su pareja, sobre el que no existían denuncias previas, eleva a 28 las víctimas por violencia de género en España en lo que va de año.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.