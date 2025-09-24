Estas son las actividades del programa de Carthagineses y Romanos 2025 La fiesta se desarrolla del 19 al 28 de septiembre

Oráculo de tanit en el parque Torres, el pasado miércoles en las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Otro año más llegan las fiestas de Carthagineses y Romanos. Esta festividad declarada Interés Turístico Internacional, se celebra del 19 al 28 de septiembre. Cartagena recuerda, a través de estos días, la historia de la localidad, rinde un homenaje a sus orígenes y a los acontecimientos vividos a través de los siglos, como la fundación de la propia ciudad.

A continuación se detalla la programación de los días que quedan de fiesta:

Miércoles 24

-11h: IV ruta motera 'Centímetros Púnicos'. Escala Real (Muralla de Carlos III en el puerto de Cartagena)

-Desde 19h: Inauguración del mercado de época. Parque Alberto Vallejo Alberola. Entrada libre.

-20.30h:Gran Circo Romano. Cuesta del Batel. Es necesafria la compra de entradas.

-22.45h: Feriae Latino. Campamento festero. (Calle romana)

Jueves 25

-01h:El cónclave de Iberia. Campamento festero.

-11h: Desfile infantil. Recorrido: Plaza de los Carros, calle Carlos III, calle del Carmen, Puerta de Murcia, Plaza San Sebastián, calle Mayor y plaza del Ayuntamiento

-12.30h: Batalla infantil y juegos infantiles. Explanada del puerto y Muralla del Mar en el Paseo Alfonso XII

-19.15h: Desembarco de la armada carthaginesa. Terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano

-20.15h: Contratación de mercenarios. Explanada del puerto

-21.30h: Salida de Aníbal hacia Roma. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, Puente del estadio Cartagonova, Campamento Festero

-23.59h: El designio de los dioses. Escenario Campamento festero.

Viernes 26

-10.45h:. Batalla marítima. Bahía de Cartagena

-17.00h: Desembarco romano. Terminal de cruceros y Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)

-18.30h: Batalla por la conquista de Qart Hadast. Cuesta del Batel (entradas a 8 euros )

-20.15h: Acto de la victoria romana. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)

-20.45h: Proclamación de la ley romana. Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento)

-21h: Desfile de la victoria. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, puente del estadio Cartagonova y campamento festero

-22.30h: Los40 Sessions con Dani Moreno 'El Gallo' y Jesús Taltavull. Escenario a la entrada Campamento Festero. Entrada libre.

Sábado 27

-13h: Homenaje a los caídos en batalla. Monumento funerario de Torreciega

-18h: Gran desfile general. Recorrido: Palacio Consistorial (Plaza del Ayuntamiento), Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia, Calle del Carmen, Plaza de España, Alameda de San Antón, puente del estadio Cartagonova, campamento festero

-21h: Estrella de Levante Fest CyR 2025. 'Mikel Izal y más'. Explanada Centro Comercial La Rambla. Es necesaria entrada

-22.30h: Concierto 'Somos de aqui'. Escenario a la entrada Campamento Festero. Entrada libre

Domingo 28

-Desde las 10h: VIII Exhibición de Modelismo Naval y Radiocontrol. Cola de Ballena (Puerto de Cartagena).

-20.45h: IX batalla cultural. Explanada del campamento. Necesaria inscripción previa

-21.30h: Apagado del fuego sagrado. Escenario del campamento festero

-22h: Gran castillo de fuegos artificiales. Campamento festero.