Abre sus puertas el nuevo colegio de La Aljorra tras quince años de reivindicaciones y retrasos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:20

Los vecinos de La Aljorra vieron ayer cumplidas dos de sus reivindicaciones históricas, la inauguración del nuevo colegio y el compromiso de instalar un cuartel de Policía Local

La expectación que despertó que se abrieran las puertas del CEIP La Aljorra quedó demostrada ante la gran cantidad de personas que se acercaron a conocer las nuevas instalaciones, entre la comunidad educativa, los colectivos y los padres y madres de los alumnos que tendrán la suerte de inaugurarlo el próximo lunes. Y es que para muchos ver este centro es el resultado de más de 15 años de reivindicaciones.

Tras años de retrasos, de ver proyectos de centros que nacían pequeños y en zonas inundables, los vecinos y el Ampa se manifestaron en varias ocasiones, tanto en el pueblo como a las puertas de San Esteban, amparadas por el entonces alcalde de Cartagena, José López, y la exvicealcaldesa, Ana Belén Castejón, para reclamar un colegio único.

El Miguel de Cervantes se convertirá en un centro de dinamización cultural y acogerá a los colectivos de la diputación

De hecho, algunas de las madres crearon la plataforma 'Para un colegio único ya' en 2014 y este nuevo centro ya no llega a tiempo para sus hijos. Es el caso de Angie González, cuyos hijos están ya en el instituto. «Estamos muy contentos de que por fin sea una realidad y que La Aljorra tenga el colegio por el que tanto tiempo llevamos luchando y que toda la comunidad educativa esté unida en un mismo centro. Mis hijos ya no lo van a poder disfrutar, pero esta era una lucha por conseguir mejoras para el pueblo», indicó.

María Luisa Carrión es también integrante de la plataforma y destacó que lo más importante es que este nuevo colegio cuenta con todos los servicios. «Tiene comedor, aula matinal que oferta en Ampa, así que ya no hay excusa para que los niños no se queden en La Aljorra. Contamos con los servicios de conciliación y esperamos que esto sirva para que el pueblo siga progresando». En los mismos términos se pronunció la vicepresidenta del Ampa, Carolina Meroño, «El colegio va a estar abierto desde las 7.30 con el aula matinal hasta las cinco de la tarde y tiene comedor. Cumple con todas las necesidades y no tiene nada que envidiarle a ningún otro colegio, para que no puedan decir que nos les ofrece servicios. Los pueblos crecen en torno a los colegios, porque acabas haciendo las compras donde llevas a los niños al cole».

El nuevo centro, en el que la Comuniad ha invertido 5,2 millones de euros, acogerá el lunes a unos 500 alumnos, aunque cuenta con capacidad para acoger hasta 820, reuniendo en un mismo colegio a los niños que hasta ahora asistían al Miguel de Cervantes y al Colegio Aljorra. Está organizado en dos edificios, uno de una planta para Infantil y otro de tres para Primaria. Además del comedor y las aulas, cuenta con gimnasio, pistas deportivas, huerto y aparcamiento. El acto contó con la presencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el consejero de Educación, Víctor Marín, y el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes. Arroyo afirmó que el colegio Miguel de Cervantes se convertirá en un centro de dinamización cultural para los colectivos.

El pueblo tendrá su demandado cuartel de Policía Local El presidente Fernando López Miras y la alcaldesa Noelia Arroyo dieron a los vecinos de La Aljorra otra buena noticia durante la inauguración del nuevo centro educativo. El Ayuntamiento ha decidido que el antiguo Colegio La Aljorra acogerá el futuro cuartel de la Policía Local, que los vecinos han solicitado en cuantiosas ocasiones. López Miras aseguró que se enmarca en la estrategia regional para reforzar la seguridad, por lo que podrá beneficiarse de las ayudas previstas para modernizar los cuarteles. El destcamenteo dará cobertura a toda la zona norte de Cartagena y en él prestarán servicio 28 efectivos, a los que se sumarán los 15 que tiene la unidad rutinaria. El otro colegio será sede de las asociaciones y entidades de la localidad.

