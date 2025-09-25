La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Disuasorio municipal junto el centro comercial La Rambla. Antonio Gil / AGM

Abre en Cartagena el disuasorio de La Rambla con la obra a medio terminar

El parking sigue sin contar con suministro eléctrico y el Consistorio no sabe cuándo retomará los trabajos porque el asunto está «judicializado»

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:20

El nuevo parking disuasorio de La Rambla ya está abierto. El Ayuntamiento ha habilitado provisionalmente este recurso precisamente para generar más plazas de aparcamiento ... de cara a las fiestas de Carthagineses y Romanos. Al contrario que el otro parking ubicado en Severo Ochoa –junto al Mandarache–, que ya está finalizado y en funcionamiento, esta obra ha estado empantanada durante largo tiempo. En concreto, desde el verano del año pasado, cuando quedó paralizada. A partir de entonces, los trabajos han sido mínimos y muy puntuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Abre en Cartagena el disuasorio de La Rambla con la obra a medio terminar

Abre en Cartagena el disuasorio de La Rambla con la obra a medio terminar