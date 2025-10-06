Abierto el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes de Cartagena

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes del año pasado en Cartagena.

C. R. Cartagena Lunes, 6 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) han abierto hasta el próximo 17 de octubre el plazo de solicitud para que las asociaciones vecinales interesadas puedan participar en la Cabalgata de Reyes.

Como en ediciones anteriores, la elección se realizará por sorteo, que tendrá lugar el 24 de octubre a las 10:00 horas en la sede de la Favcac en Santa Lucía.

Podrán optar al sorteo aquellas asociaciones que no hayan participado en los dos años anteriores —2024 y 2025— y que presenten en plazo su solicitud. En caso de que no se cubran las cuatro carrozas disponibles, podrán entrar en el reparto aquellas asociaciones que sí participaron en las cabalgatas anteriores, siempre que también hayan solicitado su inclusión.

La participación se limita a una asociación por carroza, con un máximo de diez integrantes cada una. Además, el vestuario propuesto deberá contar con la aprobación de la dirección artística del desfile. Las solicitudes deberán presentarse a través de instancia general en la sede electrónica municipal, dirigidas a Cultura.

La Federación de Asociaciones de Vecinos Isaac Peral (FAVECIP) emitió por su parte un comunicado en el que manifestó su «malestar y preocupación» por la forma en que el Ayuntamiento está gestionando la comunicación sobre la participación en la Cabalgata.

La Favecip pide «respeto»

Según esta federación de reciente creación, el comunicado oficial de Cultura fue remitido exclusivamente a la Favcac, sin que ellos y sus asociaciones de vecinos federadas recibieran notificación, pese a que la convocatoria afecta a todo el movimiento vecinal del municipio.

«No se trata de protagonismos, sino de respeto institucional, igualdad de trato y derecho a la información», señalaron desde Favecip, que denuncia una actitud «selectiva» por parte del Ayuntamiento y exige igualdad de trato.

Temas

Navidad

Cartagena