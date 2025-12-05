Las carreteras de la Región de Murcia registrarán más de 270.000 desplazamientos durante el puente Hasta el 30 de noviembre han fallecido 32 personas en vías interurbanas de la Comunidad, 10 menos que en el mismo periodo de 2024

LA VERDAD Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:43 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Las carreteras de la Región Murcia registrarán más de 270.000 desplazamientos durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. En todo el país se producirán 5,7 millones de movimientos de vehículos. La Jefatura Provincial de Tráfico iniciará a las 13.00 horas de este viernes una operación especial que se prolongará hasta las doce de la noche del lunes 8 de diciembre.

Durante estos días, 216 agentes de la Guardia Civil intensificarán las labores de control, regulación y vigilancia para dar cobertura al gran número de desplazamientos previstos y contarán con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los paneles de mensaje variable disponibles en nuestras principales carreteras. Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 8 unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTV.

«Para que los desplazamientos previstos se desarrollen con la mayor seguridad, es precisa la corresponsabilidad activa de los usuarios de la vía. Es imprescindible que adopten la necesaria prevención y prudencia. También es importante realizar una revisión y puesta a punto del vehículo antes de realizar los desplazamientos», recomendó este viernes Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico.

Las franjas es las que se espera una mayor densidad de tráfico son entre las 13.00 y las 21.00 de este viernes, entre las 10.00 y las 14.00 del sábado y entre las 13.00 y las 21.00 horas del lunes. Además, las zonas en las que se espera una mayor congesión serán, en itinerario de salida, la autovía A-7 entre el punto kilométrico 567, sentido Algeciras, hasta el enlace con la autovía A-30, en el punto kilométrico 135. En itinerarios de retorno, las zonas con más tráfico se espera que sean la autovía A-7, desde el kilómetro 568, en sentido a Albacete, y la carretera RM-12, a la altura del enlace con la autopista AP-7 y la carretera CT-32.

Por otra parte, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 han fallecido 32 personas en vías interurbanas, diez menos que el año pasado.En relación al año pasado ha aumentado un 9% los siniestros con víctimas, ha descendido un 24% las personas fallecidas y ha aumentado un 6% el número de personas hospitalizadas.

En cuanto a las 32 personas fallecidas, el 81% fueron hombres, el 66% de los siniestros ocurrieron de lunes a viernes, el 66% de los fallecidos fueron en carretera convencional. El 48% de los siniestros fueron por colisión y el 42%, por salida de la vía. La edad media de los fallecidos es de 54 años. Además, el 57% de los conductores de moto fallecidos y el 32% de los conductores de otros vehículos dieron positivo en alcohol y/o drogas. Durante el puente de 2024 perdieron la vida un peatón en Totana, en la carretera N-340a, y un conductor de moto en Cartagena, en la vía CT-32.