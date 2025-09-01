La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carmelo Conesa, paseando por una playa de La Manga. Al fondo, el faro de Cabo de Palos. Pablo Sánchez/ AGM
Catedrático de Geografía Física de la UMU

Carmelo Conesa García: «Debemos adaptarnos al 'kit' completo de sucesos meteorológicos extremos»

Coordinador del Informe de Riesgos Climáticos de la Región, pide ciudades más verdes y ordenación territorial para reducir el impacto de las sequías, las olas de calor y las danas

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:58

«La Región de Murcia se enfrenta a uno de los mayores desafíos climáticos de su historia reciente: el creciente protagonismo de los eventos meteorológicos ... extremos: olas de calor muy intensas, sequías prolongadas, lluvias torrenciales e inundaciones. Habrá que cambiar de hábitos, reorientar muchas de las estrategias existentes en materia de política pública y lograr una mayor coordinación por parte de las distintas administraciones con competencia en la planificación y gestión de este tipo de riesgos», advierte el Informe de Riesgos Climáticos Región de Murcia 2024. El diagnóstico y las recomendaciones las resumió así Carmelo Conesa García (Cartagena, 1959), catedrático de Geografía Física de la UMU y coordinador del trabajo, publicado en diciembre y firmado por investigadores de esta institución y de la Universidad de Alicante. Desde entonces, en solo nueve meses la Comunidad se ha visto golpeada por estos fenómenos límite. Además, en solo dos semanas los incendios de 'sexta generación' arrasaron este agosto más de 360.000 hectáreas en Galicia, Castilla y León, Extremadura y otras comunidades españolas. Conesa llama de nuevo a la «acción» urgente a políticos, empresas y ciudadanos ante esta «amenaza» al medio ambiente, la salud y la economía. E insiste en tres conceptos: «Preparación, adaptación y mitigación».

