Carlos Alcaraz y Ana Carrasco, mejores deportistas 2025 en los premios de la Comunidad También son galardonados Máximo Quiles, Duda, Juanjo Angosto, Jimbee Cartagena, Hozono Global Jairis, Ocean Race Europa, Rally Tierras Altas Lorca, Ciudad de Molina Basket y Centro de Investigación Alto Rendimiento de la UCAM

El tenista murciano Carlos Alcaraz y la motociclista ceheginera Ana Carrasco son los mejores deportistas de la Región de Murcia 2025 en los Premios al Mérito Deportivo, que otorga la Comunidad Autónoma y que se entregarán en una gala que se celebrará el jueves 11 de diciembre, a las ocho y media de la tarde, en el hotel Nelva de Murcia.

La deliberación del jurado, presidido por el director general de Deportes, Fran Sánchez, y formado por miembros de la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia (APDRM), determinó que el número 1 de la ATP y ganador esta temporada de ocho títulos, incluidos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, repita como mejor deportista masculino, mientras que en féminas el galardón recae en la piloto de Cehegín, que se proclamó campeona del primer Mundial femenino de la historia.

Además, son reconocidos el también piloto de motos Máximo Martínez Quiles, que fue nombrado mejor debutante en el Mundial de Moto3, en la categoría de mejor deportista de hasta 18 años; y el hispano brasileño Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', técnico del Jimbee Cartagena Costa Cálida, como mejor entrenador, tras guiar a su equipo a ser campeón de la Liga y de la Supercopa de España por segunda vez consecutiva.

Precisamente el Jimbee, por esos logros y también por la medalla de bronce lograda en su debut internacional en la Liga de Campeones, es designado como mejor equipo de la Región, mientras que el Hozono Global Jairis Alcantarilla, con su título en la Copa de la Reina de baloncesto conquistado el 24 de marzo en Zaragoza, protagonizó la gesta deportiva del año.

En cuanto a la trayectoria de toda una vida deportiva, la distinción será para Juanjo Angosto, que fue portero de ElPozo Murcia, entre otros equipos, y de la selección española y que se retiró hace unos meses.

Los otros premios que se entregarán son lo de evento deportivo más destacado, que compartirán la regata Ocean Race Europa, que tuvo lugar en Cartagena, y el Rally Tierras Altas de Lorca; el de mejor labor de gestión deportiva, para el Ciudad de Molina Basket, y el de I+D+i en el deporte para el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Ucam).

Premios especiales

En la gala del día 11 también se concederán premios especiales a Borja Gómez, joven motociclista de San Javier que perdió la vida el 3 de julio como consecuencia de una caída a la edad de 20 años; y a los presidentes de federaciones fallecidos en el ejercicio de su mandato: Jesús Cano -actividades subacuáticas-, Ginés Olmo -dominó-, Manuel Ruiz -pelota- y José Antonio Solano -taekwondo-.

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) será reconocida por su centenario, y habrá distinciones especiales para los fundadores de la APDRM -José Antonio Ruiz Vivo, Francisco Guzmán, Pedro Adolfo Campoy, Pedro Ruiz Morales y Benjamín Abellán- y también para los socios más veteranos de la Asociación -José María Falgas, José María Pallarés y Jesús Yelo-.

El director general de Deportes, que agradeció la labor del jurado, señaló que estos galardones, que concede anualmente la Comunidad Autónoma, de la mano de la Prensa Deportiva, «son el termómetro que mide anualmente la salud del deporte regional, un retrato colectivo del talento y la constancia que definen al deporte de la Región de Murcia, y podemos afirmar que nuestro deporte no sólo goza de buena salud, sino que late con fuerza gracias al esfuerzo de deportistas, entrenadores, clubes, familiares y profesionales, que construyen día a día una Región más activa, más comprometida y más orgullosa de todos sus valores».