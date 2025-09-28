La Vera Cruz de Caravaca llega a orillas de Estepona Una delegación local de cofrades de la localidad participa en la Peregrinación Nacional de Hermandades

Juan F. Robles Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Una representación de hermanos cofrades de la Vera Cruz se ha desplazado este fin de semana a la localidad malagueña de Estepona para participar en el XL Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz en la que están integradas más de 120 instituciones de toda España. La delegación caravaqueña estuvo encabezada por el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López Baquero, acompañado, entre otros, del teniente hermano mayor, Severiano Arias; la secretaria, Antonia Leonor Martínez; y la camarera, Inés Abril.

Los cofrades de Caravaca se unieron a las celebraciones en la tarde del sábado y en la jornada dominical participaron en la Misa de Peregrinos que se celebró en la avenida de España. Al finalizar la eucaristía se realizó el traslado hasta la parroquia, y el programa concluyó con un almuerzo de hermandades y cofradías en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

López Baquero comentó que «hemos tenido una gran acogida por parte de la hermandad organizadora; hemos vivido momentos muy emotivos, especialmente durante la procesión con el Cristo de la Vera Cruz que ha contado con la participación de un numeroso grupo de jóvenes, algo de lo que hemos tomado nota para animar también a nuestros jóvenes caravaqueños para que se hagan más presentes en las celebraciones en torno a nuestra Sagrada Reliquia».

El hermano mayor también destacó el ambiente de cordialidad y convivencia con los representantes del resto de hermandades y añadió que «hemos coincidido durante la procesión con el hermano mayor de la hermandad de Castro del Río que será la encargada de organizar la peregrinación del próximo año hasta esta localidad cordobesa».

Temas

Caravaca de la Cruz