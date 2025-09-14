La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La nueva amazona infantil posa junto a la amazona mayor, el presidente del Bando de los Caballos del Vino y el caballista del año. LV

Triana Fernández Gómez, nueva amazona infantil de los Caballos del Vino

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:36

La emoción protagonizó el nombramiento de Triana Fernández Gómez como amazona infantil de los Caballos del Vino para los años 2026 y 2027. Con 11 años, la joven, perteneciente a la Peña Universo, vivirá en primera persona uno de los sueños más grandes para la infancia caravaqueña.

«Yo pensaba que iba a salir en la Romería con un caballo normal, pero no, no me esperaba esto», confesó Triana, visiblemente ilusionada tras conocer su designación.

Su padre, Lucas Fernández, recordó la importancia sentimental de este momento para toda la familia: «Pues sí, por su madre también (fallecida hace poco tiempo); nos sacamos esa espina y ya está, porque ella tenía mucho capricho de sacar a su hija y los sueños se hacen realidad». Y añadió que « la gran emoción que supone este nombramiento, ahora hay que vivirlo con alegría, lo máximo que se pueda, con los nervios de acero porque representar a los Caballos del Vino como amazona no es cualquier cosa».

El presidente del Bando de los Caballos del Vino, Jesús Torres, destacó la intensidad de este momento: «Va a ser una amazona muy emotiva tanto para ella como para la familia, la espera ha merecido la pena, este acto ha sido, verdaderamente, emocionante».

Con la designación de Triana, la fiesta caravaqueña suma una nueva protagonista que, durante los próximos dos años, llevará con orgullo el nombre de los Caballos del Vino en todos los actos.

