La romería del Bando de los Caballos del Vino se celebrará en Caravaca el sábado 20 de septiembre El programa comenzará con la misa de campaña en las Fuentes del Marqués y continuará con actividades musicales y festivas en el recinto ferial

Representantes del Bando de los Caballos del Vino y autoridades, con el cartel anunciador de la romería

Juan F. Robles Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:11

El paraje de las Fuentes del Marqués y el Recinto Ferial serán los escenarios principales del programa de actividades de la romería del Bando de los Caballos del Vino de este 2025, que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre. El presidente del colectivo caballista, Jesús Torres, presentó este miércoles el programa acompañado por el secretario de la Comisión de Festejos, Antonio Reinón; el autor del cartel, Pedro Salcedo; la representante de la Cofradía de la Vera Cruz, Inés Abril; y el concejal de Festejos, Joaquín Zaplana.

Torres adelantó que este año se instalará un escenario de 20 x 16 metros y seis de altura, equipado con iluminación, sonido, máquinas de humo y confeti para crear un ambiente festivo similar al de una discoteca de verano. Este espacio acogerá las actuaciones previstas a lo largo de la jornada.

El programa de la romería se iniciará a las diez de la mañana con la concentración de jinetes, amazonas y carruajes en la Gran Vía para iniciar el recorrido por el centro de la localidad hasta el paraje de las Fuentes del Marqués donde está previsto celebrar una misa de campaña a las once de la mañana. Tras la celebración, los caballistas se desplazarán hasta el recinto ferial que abrirá sus puertas sobre la una de la tarde.

La programación musical arrancará tras la comida con los grupos caravaqueños 'Sin Merienda' y 'Los Chopos'. A las seis de la tarde actuará el trío flamenco 'Antoine Muñoz', seguido por el grupo local Delirio. Más tarde será el turno de 'DJ Joaquín' y el plato fuerte de la noche será la actuación del grupo de versiones pop 'Indiscretos'. La jornada se cerrará con DJs locales que pondrán música hasta las cuatro de la madrugada.

El cartel fusiona la Santísima Cruz y el caballo

El creador del cartel, Pedro Salcedo, explicó que se inspiró en dos símbolos fundamentales de Caravaca: la Santísima Cruz y el caballo. Ambos aparecen representados en un entorno icónico, como son las Fuentes del Marqués, a través de una fotografía de su archivo personal.

Reinón recordó los orígenes de la romería, que comenzó a celebrarse en agosto para reunir a los caravaqueños emigrados a Barcelona, y destacó la coincidencia entre la imagen del cartel y el lugar donde se celebraban las primeras ediciones.

Abril, en representación de la Cofradía, felicitó al bando por la organización y al cartelista por su trabajo, resaltando que la romería es un día para disfrutar en convivencia no solo los caballistas, sino todo el pueblo.

Zaplana señaló la evolución de la romería a lo largo de los años y la complejidad que supone su organización en la actualidad. Destacó además la importancia del acto como la primera gran cita para el nuevo bando y para las amazonas, a quienes animó a disfrutar de la jornada.

Para finalizar, el presidente del Bando de los Caballos del Vino subrayó el esfuerzo realizado este año, con la incorporación de ocho peñas más que en la pasada edición, lo que refuerza la dimensión y el carácter participativo de la romería, e invitó a todos los caravaqueños a sumarse a esta cita.