La Reina Letizia vuelve al trabajo luciendo alpargatas de yute confeccionadas en Caravaca de la Cruz Este calzado, que ha utilizado en diferentes ocasiones durante el verano, está elaborado en exclusiva para la Casa Real por Calzados Picón

Juan F. Robles Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:30

La prensa del corazón se hace eco del regreso al trabajo, tras el paréntesis de las vacaciones de verano, de la Reina Letizia. Revistas como 'Hola' o 'Semana' se hacen eco del look utilizado en el primer acto público en el que ha participado en Torrelodones, donde asistió al coloquio «mujer, deporte y sociedad», que se celebró en esta localidad madrileña con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo Challenge 40 Basket, para alertar sobre la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres, en la Casa de la Cultura Paco de Lucía.

La Reina Letizia estrenó para esta ocasión un vestido de la firma francesa Antik Batik, una prenda midi sin mangas en color azul marino, con detalles bordados en blanco en la parte superior, como el escote, y con franjas horizontales a lo largo de la falda, que es de corte amplio pero entallado en la cintura con un cinturón del mismo tejido. La mujer de Felipe VI lo combinó este vestido con esencia veraniega con alpargatas con una altura de tacón un poco más elevada que en anteriores ocasiones. Las que usó para asistir a este acto son en blanco con cintas atadas al tobillo. Este tipo de calzado es un clásico en el armario de la Reina y con el buen tiempo, son sus favoritas, tanto para actos oficiales como para sus vacaciones en Palma de Mallorca.

EP

Desde hace algún tiempo, Doña Letizia calza alpargatas elaboradas con yute de Caravaca de la Cruz en la fábrica del empresario Santos Picón. Todos los veranos, luce varios pares de este tipo de calzado en sus actos oficiales, tal como se recoge con frecuencia en revistas especializadas. «Nosotros nunca nos adelantamos a decir que algunos de esos modelos se elaboran en nuestra fábrica» comenta Picón, discreto: «Siempre esperamos a que sea ella quien ofrezca la información.

En recientes declaraciones a LA VERDAD, Picón comentó que «ella (la Reina) compraba las alpargatas directamente en tiendas, hasta que se pusieron en contacto con nosotros para pedir si podríamos tener una horma especial para ella; no lo dudamos, nos pusimos a trabajar en ese proyecto y cada temporada diseñamos y fabricamos, en exclusiva, un modelo que no ponemos a la venta para el público en general hasta la siguiente temporada». Las necesidades que le comunican desde la Casa Real para adaptar las alpargatas para cada ocasión o modificar la altura de las cuñas son atendidas con profesionalidad en la empresa caravaqueña que también ha fabricado otros modelos para la princesa, para la infanta y para el propio Felipe VI.