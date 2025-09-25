Reina lanza dos nuevos productos de kéfir

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

El Grupo Reina lanza dos nuevas referencias de kéfir que aportan sabores refrescantes a la ya existente gama Reina Kéfir que a partir de ahora contará con cuatro referencias; las dos nuevas, kéfir trozos de fresa (180 gr) y kéfir trozos de mango (180 gr); con las que se amplía las de kéfir natural cremoso (500 gr) y kéfir natural bebible (600 gr).

El kéfir con trozos de fresa es una combinación refrescante de kéfir cremoso y auténticos trozos de fresa; naturalmente ligero, con un toque frutal que convierte cada cucharada en un momento delicioso y saludable. En el de mango se une el sabor exótico de esta fruta en una propuesta equilibrada, nutritiva y con la textura perfecta para disfrutar en cualquier momento.

El kéfir natural está elaborado con fermentos naturales que aportan un sabor único y lleno de vida y es ideal para compartir, añadir a tus recetas o disfrutar solo, siempre con la máxima calidad, y la modalidad bebible es la opción perfecta para quienes buscan un extra de bienestar en formato práctico, disfrutando de todo su sabor natural en cada sorbo.

Un aliado saludable

El Kéfir es un alimento con múltiples beneficios para la salud. Gracias a su riqueza en probióticos, contribuye a equilibrar y regenerar la flora intestinal, favoreciendo una mejor digestión y ayudando a combatir posibles trastornos gastrointestinales. También fortalece el sistema inmunitario, especialmente por su alto contenido en probióticos, con millones de ellos que ayudan a nuestro organismo, lo defienden frente a bacterias dañinas e inhiben su crecimiento. Su alto aporte de calcio, vitamina B6-B12 y compuestos bioactivos lo convierten en un aliado para el cuidado de los huesos, ya que mejora la absorción del calcio y ayuda a prevenir la degeneración ósea. Además, protege el organismo frente a toxinas y alergias, y contribuye a reducir tanto la presión arterial como los niveles de colesterol tipo LDL.

