El equipo del Grupo Reina en la feria de Anuga, en Colonia (Alemania) REINA

Reina se consolida a nivel internacional y lanza nuevos productos en «Anuga 2025»

En la feria, celebrada en la localidad alemana de Colonia, han participado varias empresas del grupo para presentar sus principales innovaciones

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:48

Comenta

Varias empresas del Grupo Reina han participado en Anuga 2025, la feria agroalimentaria más importante a nivel internacional, celebrada en Colonia (Alemania). La compañía ha presentado sus principales innovaciones y reafirmado su posicionamiento como referente en el sector de los postres y productos lácteos a nivel global.

Postres y Yogur Reina, Postres Montero, Reina Meals, Surivan feel the taste, Tradición Casera, Condi Alimentar y DoceReina Sobremesas han mostrando, conjuntamente, la solidez, diversidad e innovación que caracterizan al grupo en sus diferentes categorías.

«Entre las principales novedades, Reina ha destacado su nueva gama de Kéfir y Proteínas, diseñada para responder a las tendencias de consumo saludable y alto valor nutricional. Esta nueva línea incluye propuestas como el Kéfir Natural, el Kéfir con frutas, y los postres y yogures proteicos ExtraProteínas, que aportan un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición», han destacado fuentes del grupo empresarial.

Por su parte, Tradición Casera ha presentado «Yogumeal», su nueva línea de yogures de larga vida, con una textura cremosa y disponible en distintos sabores, una innovación que amplía las opciones de consumo en cualquier momento y lugar.

Surivan, empresa especializada en ingredientes y aromas, ha estado presente con su nueva línea de toppings premium, pensada para el canal profesional y de restauración, con ingredientes seleccionados y una presentación cuidada que refuerza su posicionamiento de calidad y creatividad culinaria.

«La presencia en Anuga 2025 – comentan fuentes del grupo – ha permitido al Grupo Reina fortalecer sus relaciones comerciales, abrir nuevas oportunidades internacionales y mostrar su constante apuesta por la innovación, la calidad y la cercanía al consumidor».

«Anuga ha sido, un año más, una oportunidad única para compartir la visión de Grupo Reina con nuestros clientes y partners internacionales, y para demostrar que seguimos innovando sin perder nuestra esencia: hacer postres y productos lácteos con la máxima calidad y con el sabor de siempre», ha destacado José Manuel Lag, director general de Grupo Reina.

Las empresas del grupo valoran muy positivamente su participación en Anuga 2025, que ha servido para consolidar su proyección internacional y su compromiso con un crecimiento sostenible y basado en la innovación.

