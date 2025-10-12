La reactivación del polígono Las Minas habilitará más suelo para las empresas en Caravaca Los promotores de esta zona industrial, de 600.000 metros cuadrados, retoman los trámites para su puesta en marcha inminente

Terrenos en los que se desarrollaría el polígono industrial Las Minas, junto a las tapias del cementerio.

El término municipal de Caravaca de la Cruz podría contar próximamente con una nueva zona industrial, que se sumaría a los 1.101.969,87 metros cuadrados de superficie destinados a la instalación de empresas.

Fuentes del Ayuntamiento informaron a LA VERDAD de que los promotores del polígono industrial Las Minas, que se encuentra aprobado en 2012 y cuenta con una superficie de 600.000 metros cuadrados, han reactivado el expediente y han retomado la tramitación de toda la documentación necesaria para poner en marcha este nuevo espacio, que está situado junto a la carretera de Granada, en el eje de comunicación entre el Levante y Andalucía.

Superficie industrial de Caravaca de la Cruz Polígono industrial de Venta de Cavila. 288.941,85 metros cuadrados.

Zona industrial junto al Cementerio Municipal. 87.334 metros cuadrados.

Zona junto al empalme de la Carretera de Calasparra. 128.590,75 metros cuadrados.

Zonas industriales situadas en la Carretera de Murcia. 353.714 metros cuadrados.

Zona del Puente de Santa Inés. 243.389,27 metros cuadrados.

Polígono industrial Las Minas. 600.000 metros cuadrados (en tramitación para su inminente puesta en marcha).

La concejala de Urbanismo del Consistorio caravaqueño, Mónica Sánchez, confirmó a este diario que «los promotores nos han manifestado que están interesados en llevar a cabo los trámites necesarios para terminar de poner en marcha el polígono». Esperamos que en los próximos meses podamos contar con el planteamiento definitivo de esta nueva zona industrial», afirmó.

Los impulsores de Las Minas tenían previsto realizar una inversión de unos 30 millones de euros en las obras de pavimentación y urbanización del suelo industrial. El desarrollo de esta zona contemplaba, asimismo, una reserva de 40.000 metros cuadrados de suelo para ampliación del Cementerio Municipal. El polígono estaría compuesto por parcelas de entre 30.000 y 100.000 metros cuadrados, lo que permitiría la implantación de grandes empresas y de iniciativas de logística y servicios.

No obstante, cuando se planificó este polígono industrial, se contemplaba que estarían construidas las autovías que unirían Caravaca con Lorca y Granada, lo que mejoraría sus comunicaciones por carretera y lo haría más atractivo para la captación de inversiones. Sin embargo, estas infraestructuras siguen sin hacerse, pese a que vienen reclamando desde hace años tanto la Administración local como los empresarios de la comarca.

Mercado de Ganado

Hasta el momento, en las cinco zonas industriales desarrolladas en el municipio del Noroeste (a la espera de la puesta en marcha del polígono de Las Minas), casi el 70% de las parcelas ya acogen empresas mientras que el resto, unos 320.000 metros cuadrados, la mayoría en manos privadas, son aún terrenos en las que no se ha construido. Del mismo modo, en el polígono industrial de Venta de Cavila, la Sociedad de Gestión del Suelo, que es municipal, dispone de cuatro naves y un centro multiusos con dependencias de oficinas y espacios de trabajo, todas ellas en uso.

Además, en dicho polígono de Venta de Cavila, el Ayuntamiento cuenta con una superficie de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, el conocido como Mercado de Ganado, que en un futuro próximo se va a poner a disposición de la iniciativa privada para su alquiler y explotación, según el uso industrial para el que está destinado.

La Corporación Municipal aprobó en 2021 la desafectación de estas instalaciones, cambiándose de bien de dominio público a bien patrimonial, lo que permitía iniciar el camino para buscar nuevas oportunidades a este espacio municipal de inmensas dimensiones.

Anteriormente este espacio, conforme a la legislación vigente, no podía tener otro uso que no fuera el destinado a Mercado de Ganado, para lo que no ha sido utilizado desde su creación hace treinta años. Mónica Sánchez confirmó a LA VERDAD que «culminado todo el proceso de la desafectación, en un futuro próximo se van a ofrecer todas las instalaciones para uso industrial». El Mercado de Ganado cuenta con tres naves, un edificio de oficinas y una báscula».

La finalidad que se perseguía con la desafectación era dotar esta zona de usos que repercutan en un beneficio social y freben su avanzado estado de deterioro debido a la ausencia de actividad de este complejo municipal, en el que tan solo una parte de sus naves fueron utilizadas, de forma muy esporádica, como recinto ferial.

