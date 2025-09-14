La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El obispo Lorca Planes, con la Sagrada Reliquia bajo palio en la explanada de la Basílica. J.F.R.

La procesión alrededor de las murallas del Castillo pone fin a la Exaltación de la Cruz en Caravaca

Este año, el Quinario ha estado dedicado a la iglesia misionera y al Año Jubilar de la Esperanza

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:47

Caravaca celebró este domingo la festividad de la Exaltación de la Vera Cruz poniendo el punto final a un extenso programa de celebraciones religiosas que ... se inició con una ceremonia especial para enfermos e impedidos en la mañana del pasado domingo, que coincidió con la despedida de Emilio Sánchez como rector de la basílica, cargo que ha desempeñado durante los últimos nueve años. El miércoles tomó posesión el nuevo responsable del templo, el sacerdote caravaqueño Tomás Álvarez.

