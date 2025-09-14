La procesión alrededor de las murallas del Castillo pone fin a la Exaltación de la Cruz en Caravaca

Caravaca celebró este domingo la festividad de la Exaltación de la Vera Cruz poniendo el punto final a un extenso programa de celebraciones religiosas que ... se inició con una ceremonia especial para enfermos e impedidos en la mañana del pasado domingo, que coincidió con la despedida de Emilio Sánchez como rector de la basílica, cargo que ha desempeñado durante los últimos nueve años. El miércoles tomó posesión el nuevo responsable del templo, el sacerdote caravaqueño Tomás Álvarez.

A las siete de la mañana, un gran repique de campanas desde las torres y espadañas de la ciudad anunciaba la fiesta con la que se celebra el descubrimiento de la Cruz. La basílica se llenó de fieles en la misa de las ocho y media de la mañana y la Sagrada Reliquia quedó expuesta en su capilla hasta las dos de la tarde, donde fue visitada para rezar ante ella por cofrades y devotos.

Con la tradicional procesión alrededor de las murallas del Castillo y la bendición de la ciudad y sus campos finalizaron los actos de esta jornada. Con escolta de la compañía de Armaos y el acompañamiento de los voluntarios del Palio y cientos de fieles, entre los que se encontraban los representantes de los colectivos festeros, la Sagrada Reliquia realizó el recorrido habitual por la Cuesta del Castillo y el Canapé para regresar de nuevo al interior de su fortaleza y bendecir, desde los cuatro puntos cardinales, a su ciudad y a sus gentes.

Poco después de las seis de la tarde, la comitiva oficial arrancaba desde la plaza del Arco para ascender hasta lo alto del cerro donde se levanta la basílica de la Vera Cruz. El hermano mayor de la Cofradía, Jesús López Baquero; el alcalde de Caravaca, José Francisco García; y Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras, junto a representantes civiles y militares, realizaron el pasacalles acompañados por la agrupación musical de Caravaca de la Cruz.

Eucaristía de Lorca Planes

El obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca, presidió la eucaristía con la que se cerraba el programa de actividades religiosas del Quinario de la Exaltación de la Vera Cruz, que este año ha estado dedicado a la iglesia misionera y al Año Jubilar de la Esperanza. La misa fue concelebrada por varios sacerdotes y contó con la participación del coro de la parroquia de El Salvador. En las celebraciones del Quinario de la Exaltación han participado Francisco Romero, director de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española; el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Francisco Pérez; el prior de los padres carmelitas de Caravaca, fray Sergio Marqueta; y José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias.

Un castillo de fuegos artificiales anunció la entrada de la Sagrada Reliquia a la basílica, donde los cofrades recibieron la bendición y adoraron la Vera Cruz en el punto final a las celebraciones.