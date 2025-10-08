La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nuevo cartel con las nuevas fechas LV

La previsión de lluvia obliga a aplazar la Feria de Caravaca que será del 17 al 19 de octubre

La exposición de Automoción y Maquinaría Agrícola, las Cocinas del Jubileo y el resto del programa se posponen una semana

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:27

La Feria de Caravaca que se tenía previsto celebrar el próximo fin de semana (del 10 al 12 de octubre) se aplazará al fin de semana siguiente (del 17 al 19 de octubre) debido a la previsión de lluvias para las fechas que se había programado inicialmente. Tanto la Feria de Automoción y Maquinaria Agrícola como el evento gastronómico 'Las Cocinas del Jubileo' y el resto de actividades previstas se celebrarán en las nuevas fechas indicadas, con algunas pequeñas variaciones en el programa que se darán a conocer en los próximos días.

La decisión del aplazamiento ha sido tomada por la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Caravaca de forma coordinada los responsables de cada uno de los sectores representados en la feria, que tiene carácter regional, así como con los profesionales, las asociaciones y entidades colaboradoras, con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento.

