Podemos y el Consejo de Defensa del Noroeste se oponen al proyecto de almacén de CO2 Víctor Egío y Alfonso Sánchez muestran el rechazo de sus organizaciones a esta iniciativa de una empresa estadounidense y advierten de los riesgos que supone una instalación de este tipo en una zona de gran actividad sísmica

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 5 de octubre 2025, 11:41 Comenta Compartir

El secretario de comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, mantuvo este viernes una reunión con representantes del Consejo de Defensa del Noroeste para mostrar su rechazo al proyecto que pretende levantar un almacén de CO2 en Moratalla, tal y como avanzó LA VERDAD. Egío declaró que «creemos que en una zona sísmica activa como esta, este proyecto entraña muchos riesgos de contaminación de los acuíferos e incluso para la salud humana si ese CO2 saliera a la superficie».

Podemos registrará una batería de preguntas en la Asamblea Regional «para conocer en qué estado de tramitación se encuentra el proyecto» y «cuál es la postura del Gobierno regional». En este sentido, Egío señaló que en Aragón, donde se plantea un proyecto similar, tanto los alcaldes como el presidente, el popular Jorge Azcón, «ya se han mostrado en contra», una actitud «muy diferente de la del Gobierno regional de López Miras».

El portavoz morado señaló que «detrás de este tipo de proyectos» está la nueva ley de simplificación administrativa, que va a suponer «una aceleración de estos disparates medioambientales», calificándolos como «proyectos de interés estratégico». Además, está declaración dependerá «solo» de una comisión bilateral formada por el Gobierno regional y la patronal Croem, «pasando por encima de la gente e, incluso, de los ayuntamientos», denunció Egío. «No vamos a permitir que conviertan al Noroeste en el vertedero de purines, nitratos y dióxido de carbono de la Región», concluyó el dirigente de Podemos.

Por su parte, Alfonso Sánchez, del Consejo de Defensa del Noroeste, manifestó que «se trata de un proyecto absolutamente disparatado; tras la sorpresa que nos causó la noticia y después analizar toda la información técnica que hemos reunido vemos que la construcción de este almacén supondría un tremendo riesgos para la comarca».

«Hemos presentado – añadió – un informe a la Dirección General de Energía y Minas de la comunidad autónoma que vamos a remitir también a otros organismos que puedan tener competencias como la Dirección General de Patrimonio Natural, la Confederación Hidrográfica de Segura y a los ayuntamientos de la comarca, en el que manifestamos nuestra oposición a ese proyecto, en primer lugar, por los importantes riesgos sísmicos que hay en esa zona con dos fallas muy importantes, la de Socovos, que pasa por Calasparra, y la falla de Crevillente, que pasa por Mula y Caravaca, dos fallas muy activas en las que hay constantes movimientos sísmicos, unos más perceptibles y otros menos, que pueden provocar cierta fracturación y que el gas llegue a los acuíferos, contaminando las aguas subterráneas». Desde el Consejo se ha pedido la creación de mesas de participación con expertos y colectivos ciudadanos.