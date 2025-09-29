La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de la basílica de la Vera Cruz durante un acto. J. F. Robles

El plan operativo de turismo de Caravaca plantea unas 40 acciones hasta el año 2027 para captar viajeros

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:19

El nuevo Plan Operativo de Turismo Caravaca 2025-2027 contiene unas 40 acciones distribuidas en diez líneas estratégicas, diseñadas para seguir impulsando el crecimiento y modernización del municipio como destino turístico. Este plan, presentado por el Ayuntamiento a los representantes de distintas asociaciones e instituciones ha sido desarrollado con la participación activa del sector turístico local y la dirección de las consultoras especializadas Sien Consulting y Verne Tourism Experts, que tras analizar la situación actual han planteado soluciones adaptadas a los retos del mercado.

Se trata de acciones que se proyectaron en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y que han sido financiadas tanto con presupuesto municipal como con fondos europeos 'Next Generation'. Entre las nuevas acciones previstas se propone reforzar las sinergias con el sector privado para fomentar la colaboración y el trabajo conjunto. Se consolidará una programación cultural y turística estable y atractiva, especialmente en los años interjubilares, para mantener un flujo constante de visitantes. Asimismo, se potenciarán productos innovadores, como el cicloturismo, el turismo de naturaleza y el turismo experiencial.

