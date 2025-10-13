Los parajes de Las Tosquillas y el Cerro de la Fuente, en Caravaca, estrenan miradores panorámicos Entre los trabajos en estas zonas naturales de Barranda y Archivel, destacan la reforestación y el arreglo de senderos

Juan F. Robles Lunes, 13 de octubre 2025, 20:42

Los trabajos de mejora en los parajes naturales de Las Tosquillas, en Barranda, y el Cerro de la Fuente, en Archivel, promovidos por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz han concluido con la construcción de sendos miradores panorámicos, la renaturalización de ambos espacios, la ordenación de sus usos y la protección del patrimonio arqueológico y natural. Ambas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y han contado con una inversión de 84.000 euros, financiada con fondos europeos 'Next Generation'.

Una de las principales novedades ha sido la creación de dos zonas de miradores panorámicos, equipados con pérgolas, bancos de madera y paneles informativos que describen los cerros y sierras visibles desde el lugar. Además, se ha renovado toda la señalización, incluyendo códigos QR que ofrecen contenidos sobre la historia, la flora, la fauna y los yacimientos arqueológicos.

Con un presupuesto de 53.315 euros, el proyecto ejecutado en Las Tosquillas ha incluido varias actuaciones destacadas, como la mejora del sendero que conecta el paraje con el yacimiento arqueológico de La Cabezuela, la plantación de especies autóctonas de árboles y arbustos y la colocación de barreras naturales que impiden el acceso de vehículos al interior del paraje. También se ha procedido a la eliminación de las barbacoas, situadas bajo los pinos, por suponer un riesgo importante de incendio forestal, y se han reorganizado las mesas de merendero, que ahora se ubican únicamente en la zona baja.

En Archivel, los trabajos se centraron en la restauración paisajística y ambiental del paraje conocido como Cerro de la Fuente, con una inversión de 30.622 euros. La actuación principal ha sido la mejora del sendero que conecta el nacimiento de agua de La Muralla con el yacimiento arqueológico, facilitando su uso peatonal.