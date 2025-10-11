Los parajes de Las Tosquillas y el Cerro de la Fuente en Caravaca estrenan miradores panorámicos Ambos lugares son puntos estratégicos del patrimonio natural y arqueológico del municipio, con yacimientos romanos que fueron escenario de los enfrentamientos entre Julio César y Pompeyo Magno

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Sábado, 11 de octubre 2025

Los trabajos de mejora en los parajes naturales de Las Tosquillas, en Barranda, y el Cerro de la Fuente, en Archivel, promovidos por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz han concluido con la construcción de sendos miradores panorámicos, la renaturalización de ambos espacios, la ordenación de sus usos y la protección del patrimonio arqueológico y natural. Ambas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y han contado con una inversión de 84.000 euros, financiada con fondos europeos 'Next Generation' del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una de las principales novedades ha sido la creación de dos zonas de miradores panorámicos, equipados con pérgolas, bancos de madera y paneles informativos que describen los cerros y sierras visibles desde el lugar. Además, se ha renovado toda la señalización, incluyendo códigos QR que ofrecen contenidos sobre la historia, la flora, la fauna y los yacimientos arqueológicos.

Con un presupuesto de 53.315 euros, el proyecto ejecutado en Las Tosquillas ha incluido varias actuaciones destacadas, como la mejora del sendero que conecta el paraje con el yacimiento arqueológico de 'La Cabezuela', la plantación de especies autóctonas de árboles y arbustos y la colocación de barreras naturales que impiden el acceso de vehículos al interior del paraje. También se ha procedido a la eliminación de la zona de barbacoas, situadas bajo los pinos, por suponer un riesgo importante de incendio forestal, y se han reorganizado las mesas de merendero, que ahora se ubican únicamente en la zona baja, de manera ordenada y segura.

En Archivel, los trabajos se han centrado en la restauración paisajística y ambiental del paraje conocido como Cerro de la Fuente, con una inversión de 30.622 euros. La actuación principal ha sido la mejora del sendero que conecta el nacimiento de agua de 'La Muralla' con el yacimiento arqueológico, facilitando su uso peatonal y minimizando la erosión. Para preservar el entorno, se ha limitado el acceso de vehículos mediante hitos de madera y se han colocado portacontenedores de diseño integrado, también en madera, para reducir el impacto visual y fomentar el uso responsable del espacio natural. Igualmente, se ha reforestado el lugar con la plantación de cipreses y otras especies.

Puntos estratégicos

Estos dos parajes, situados muy próximos a las dos pedanías con mayor entidad de población del municipio, Barranda y Archivel, son puntos estratégicos del patrimonio arqueológico de Caravaca. En el primero se encuentra el yacimiento de 'La Cabezuela' y en el segundo el 'Cerro de la Fuente'; dos ejemplos destacados de arquitectura militar tardo-republicana romana del siglo I a. C., época de los enfrentamientos entre Julio César y Pompeyo Magno. En ambos casos, los hallazgos arqueológicos confirman una ocupación mucho más antigua, con restos de la Edad del Bronce, en concreto de la cultura argárica, que datan del tercer milenio a. C.

Estos yacimientos están íntimamente ligados a nacimientos naturales de agua, como las fuentes de Las Tosquillas (Barranda) y el nacimiento de La Muralla (Archivel), elementos que durante siglos garantizaron la vida en la zona y que hoy suman un valor ambiental añadido al paisaje.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha subrayado que «estos proyectos forman parte de una estrategia que busca diversificar la oferta turística del municipio, poniendo en valor espacios que son parte de nuestra historia y nuestra identidad rural, al tiempo que se procura su conservación y su disfrute responsable».