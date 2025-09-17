La octava edición de 90k Camino de la Cruz hasta Caravaca contará con 2.000 corredores

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Unos 2.000 corredores participarán en la VIII edición de la 90k Camino de la Cruz que se celebrará el sábado 4 de octubre y contará con la presencia destacada del doble campeón mundial de maratón y Premio Príncipe de Asturias, Abel Antón. La carrera ofrece tres modalidades adaptadas a distintos niveles de resistencia y experiencia: Ultra 90 kilómetros, desde Murcia hasta Caravaca de la Cruz; Maratón, de 42 kilómetros, con salida desde Mula; y Media Maratón, de 21 kilómetros, comenzando en Bullas. El recorrido combina caminos homologados, senderos naturales y vías verdes de la región, como el GR 127 'Camino del Río Segura' y el GR 250 'Camino de Levante', atravesando zonas emblemáticas del patrimonio natural y cultural de la comarca.

La carrera vuelve a sumar corredores de comunidades como Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Castilla y León o Cataluña, «y se afianza, no solo como una prueba deportiva, sino como un evento de turismo deportivo y cultural y un evento de carácter solidario». Entre los atractivos de esta edición se encuentra la presencia del doble campeón mundial de Maratón Abel Antón, que incluirá su participación en una jornada especial en Caravaca que incluirá una clase para los alumnos de la Escuela de Atletismo de Caravaca y una visita a la Basílica de la Vera Cruz. Junto a él, otros corredores con gran influencia en redes sociales, como Mario Raúl Martínez, corredor invidente y sordo, con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, aportan visibilidad y ejemplos de compromiso social.

Una gran novedad de esta edición es la creación de la 'Pilgrim Trail Series', una alianza que une carreras que se desarrollan en diferentes regiones de España, como Galicia, Cantabria, Andalucía y la Región de Murcia. Entre estas pruebas destacan la 'Xacorun' (Camino Francés del Camino de Santiago), la 'Peña Prieta Sky Race' (Camino Lebaniego) y la 'Doñana Trail Maratón'. Esta colaboración «facilita el intercambio promocional y crea un sistema de puntuación y medallero único que incentivará la participación en este circuito de carreras peregrinas, reforzando su atractivo turístico y difusión cultural».

La consejera Carmen Conesa puso de relieve que «la 90k Camino de la Cruz es también un evento solidario», y esta edición acoge dos retos destacados: El Reto 90k Solidario Ambulancia del Deseo 2025, que vincula cada kilómetro recorrido con donaciones para cumplir los deseos de pacientes en situación crítica; y la participación de la Asociación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), que participará con un equipo y un dorsal cero, canalizando fondos para la creación de una sede en Caravaca de la Cruz. El evento 90K Camino de la Cruz «se ha convertido en un motor de dinamización turística y económica para Caravaca de la Cruz y los municipios del recorrido, registrando una ocupación hotelera del 100 por cien con ocasión de su desarrollo y un notable aumento en el consumo de servicios hosteleros durante el fin de semana», concluyó Carmen Conesa.