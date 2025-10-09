Una nueva rotonda prevé mejorar el tráfico en la entrada norte a Caravaca de la Cruz El proyecto, adjudicado por 155.000 euros, está incluido en el nuevo Plan de Obras y Servicios, con actuaciones en el casco urbano y en las pedanías

Juan F. Robles Jueves, 9 de octubre 2025, 23:08 Comenta Compartir

La isleta de la olivera, en el cruce de la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María 'La Federa', se convertirá en una nueva rotonda que mejorará el acceso en la entrada norte a Caravaca de la Cruz. El Ayuntamiento está llevando a cabo obras de mejora de ordenación viaria y seguridad vial en esta zona con un proyecto que forma parte del Plan Municipal de Obras y Servicios.

El proyecto fue adjudicado por un importe de 155.000 euros. Incluye la renovación de las aceras, para hacerlas más anchas y accesibles, y la reordenación del tráfico mediante la creación de una rotonda. «El objetivo es mejorar la fluidez del tránsito en una zona de alta densidad de paso por su conexión con el casco histórico, el Barrio Nuevo y el Barrio de San Francisco», señalaron fuentes municipales.

La actuación contempla una transformación integral del cruce mediante la creación de una nueva rotonda pavimentada y dotada de alumbrado. Además, se están remodelando las aceras para garantizar la accesibilidad universal. También se están instalando elementos de señalización horizontal y vertical, tanto para peatones como para vehículos, y se incorporará nuevo mobiliario urbano, como bancos, papeleras y bolardos de protección peatonal.

Una de las zonas donde se actúa de forma más significativa es la calle San Jerónimo, donde los acerados existentes se encontraban en mal estado debido al levantamiento provocado por las raíces superficiales de los olmos de gran porte que hay en la zona. En el margen derecho de esta vía, desde su acceso por la carretera de Moratalla, desaparecerá el acerado para permitir el desarrollo natural del arbolado. En cuanto a la olivera existente en el interior de la isleta, será trasplantada al nuevo Parque Mayrena, junto al Camino del Huerto.