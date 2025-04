Melgarejo: «La imagen del Papa con la Cruz de Caravaca como pectoral es histórica»

Juan F. Robles Lunes, 21 de abril 2025, 12:39 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

El hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Luis Melgarejo, mostraba este lunes sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco y rememoraba «muy emocionado» la audiencia que tuvo lugar en el mes de marzo de 2023 en la que se le presentaban al Santo Padre los preparativos del año Jubilar 2024. «Fue algo maravilloso, histórico; lo recuerdo como un momento afable y alegre por sus comentarios». Melgarejo regaló a Bergoglio una réplica de la Cruz de Caravaca que llevó Santa Teresa de Jesús que había sido elaborada en los talleres del Centro Ocupacional de APCOM, «le encantó el regalo y quiso saber más detalles de cómo se había realizado por los usuarios de este centro que atiende a personas con discapacidad intelectual».

En cuanto a las anécdotas de la audiencia, Melgarejo nos recuerda que monseñor Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, le regaló un pectoral con la Cruz de Caravaca y, tras aceptar el obsequio comentó que «aunque nunca me he quitado el pectoral que llevo, me lo voy a poner»; en ese momento, Maxi Caballero, secretario de Lorca Planes, colocó el pectoral al Papa Francisco que se fotografió con él para alegría de todos los presentes, «nos dio mucha alegría y un fuerte subidón ver al Papa con una Cruz de Caravaca».

El Papa Francisco hizo varias recomendaciones al hermano mayor de la cofradía caravaqueña sobre cómo se tendría que atender a los peregrinos, «es muy importante que haya confesores que escuchen a los peregrinos, que les escuchen, que les escuchen», insistió relata Melgarejo. También recuerda otro momento de risas compartidas cuando, tras la recomendación de Bergoglio sobre «dar a conocer a todo el mundo la celebración del Año Jubilar», el hermano mayor aprovechó para reiterarle la invitación a visitar la basílica de la Vera Cruz a lo que el Santo Padre contestó «vosotros no me necesitáis, mi presencia es más necesaria en otros lugares del mundo donde hay guerras, donde hay que dar un mensaje de paz y esperanza».

La audiencia se prolongó durante casi media hora, pero fue muy intensa y marcó para siempre la relación del Papa Francisco con Caravaca de la Cruz, remarcando otra audiencia con ocasión de la entrega de las limosnas de los peregrinos del Año Jubilar 2017, en febrero del 2018, cuando Bergoglio saludó con mucha alegría a los peregrinos de Caravaca y hasta se fotografió con una bandera de España que llevaba impresa una Cruz de Caravaca.