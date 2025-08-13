Mecenas alemanes cuidan del bordado de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz La fundación del padre Hoffman refuerza su colaboración para formar a más jóvenes en la labor artesanal en el municipio

Juan F. Robles Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:13 Comenta Compartir

La Fundación San Juan de la Cruz, constituida por el padre Hoffman en la ciudad alemana de Obertshausen, ya se propone recoger fondos para dar continuidad a los cursos de formación para jóvenes en Caravaca de la Cruz. Así lo anunció Luis Gálvez, caravaqueño afincado desde hace años en el país germano y que participa, junto a otras personas, en la citada fundación. El pasado abril esta organización aportó 12.000 euros que se han destinado a la realización de un curso de bordados en seda y oro en el que han participado una veintena de jóvenes caravaqueños.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Antonio López Ruiz 'Ñin' clausuraron esta iniciativa de formación juvenil, que se ha desarrollado en las instalaciones de la Casa-Museo de los Caballos del Vino.

Los concejales de Juventud, Salvador López, y Empleo, Ana Belén Martínez, entregaron los diplomas a los jóvenes participantes. El edil destacó que «este taller de artesanía ha ofrecido formación y oportunidades para la búsqueda de nuevas salidas profesionales, al tiempo que ha acercado a los jóvenes el bordado tradicional de los Caballos del Vino, procurando el relevo generacional en esta técnica artística que es una parte fundamental del festejo Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco».

López tuvo palabras de agradecimiento para la Fundación por «el gesto generoso y el apoyo decidido a la formación de los jóvenes caravaqueños, a los que ha animado a seguir formándose en esta labor artesana ligada a nuestras tradiciones».

Seda y oro

Gálvez recibió como obsequio una Cruz de Caravaca bordada en seda y oro por las monitoras que han participado en esta actividad. «Me ha alegrado mucho que mis vacaciones en Caravaca hayan coincidido con la clausura de este curso, esta alegría la compartiré con el padre Hoffman, que recibirá con agrado la noticia de la realización de este curso, estará muy contento por el éxito de esta actividad de formación». «Puedo adelantar –agregó– que él (padre Hoffman) ya está pensando y trabajando para que estos cursos puedan tener más continuidad el próximo año».