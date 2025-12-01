El madrileño Jorge Fernández gana el Premio Internacional de Poesía Mística 'San Juan de la Cruz'

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

El Certamen Literario 'Albacara' de Caravaca de la Cruz ya tiene ganadores en su edición de 2025. Los jurados emitieron este fin de semana el fallo, destacando la calidad y la diversidad de propuestas presentadas en las categorías que integran este concurso de dilatada trayectoria, organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con la colaboración de Padres Carmelitas Descalzos, el grupo Postres Reina y la editorial Gollarín.

El ganador del Premio Internacional de Poesía Mística 'San Juan de la Cruz' es Jorge Fernández Gonzalo, por su obra 'Epojé'. Este autor madrileño, doctor en Filología Hispánica y Filosofía, cuenta con una amplia trayectoria poética y ensayística avalada por galardones como el Hiperión, el Federico Muelas o el Vicente Núñez. El jurado valoró 'Epojé' como «un libro de poemas de gran organicidad, muy bien estructurado, que destaca por el dominio de la métrica y la musicalidad». Asimismo, subrayaron «la belleza del texto, la precisión del léxico y una mezcla entre observación y reflexión bajo la apariencia de una elaborada sencillez». La obra propone una mirada panteísta que se expresa en versos como «lo místico es dejar que el mundo sea / abrirse a la existencia y ser en ella».

Por otra parte, el escritor leonés Raúl Ordás Fernández ha resultado ganador Premio Internacional de Narrativa 'Ciudad de la Cruz' con la obra 'La arpía'. Ordás, autor de una obra literaria diversa y arriesgada, es reconocido por explorar los límites del lenguaje, la metaliteratura y la ficción. Según el jurado, 'La arpía' destaca «por un lenguaje de gran riqueza que aporta valor a una historia ambientada en el Siglo de Oro, combinando una visión culta y humorística que permite abordar desde la profundidad del ser humano hasta sus aspectos más frágiles».

Los XLV Premios Regionales infantiles y juveniles «Escuela de mandarines' tienen un único ganador. El premio ha sido otorgado a Mario Cambres Muñoz, estudiante del IES Sanje de Alcantarilla, por su relato 'El banco del recreo'. El jurado destaca que el texto «aborda un tema tratado de forma evocadora y positiva, con una estructura muy coherente. Los personajes están bien definidos y se aprecia riqueza lingüística, un registro verbal adecuado y una correcta cohesión, cumpliendo los elementos esenciales del relato».

Cita literaria vinculada a San Juan de la Cruz

Con más de medio siglo de trayectoria, el Certamen 'Albacara' se ha consolidado como una de las grandes citas literarias vinculadas a la figura de San Juan de la Cruz. El certamen se articula en tres líneas: los premios infantiles y juveniles de ámbito regional 'Escuela de mandarines', el Premio Internacional 'Ciudad de la Cruz' —dedicado a narrativa de temática local— y el Premio Internacional de Poesía Mística 'San Juan de la Cruz'.

El concejal de Cultura de Caravaca, Joaquín Zaplana, destaca que «Albacara es uno de los pilares culturales de Caravaca; un certamen que honra nuestra historia literaria y promueve el talento en todos sus niveles, desde jóvenes autores hasta escritores de reconocimiento internacional». Además, añade que «este premio proyecta el nombre de Caravaca y consolida su vinculación con San Juan de la Cruz, reforzando el papel de la ciudad como referente cultural».

La entrega de premios tendrá lugar el lunes 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura 'Emilio Sáez' de Caravaca de la Cruz.

Breve reseña de los ganadores:

Premio Internacional de Poesía Mística «San Juan de la Cruz» 2025

Ganador: Jorge Fernández Gonzalo

Obra: Epojé

Pseudónimo: Skylark

Jorge Fernández Gonzalo (Madrid, 1982). Doctor en Filología Hispánica por la UCM y en Filosofía por la UAM, es autor de una decena de poemarios, por los que ha obtenido premios como el Joaquín Benito de Lucas (Mudo asombro, 2004), el premio Hiperión de poesía joven (Una hoja de almendro, 2004), el Federico Muelas (Meditación del Alfarero, 2023), el Rincón de la Victoria (El tercer oleaje, 2023) o el premio Vicente Núñez (Modelaje de un cuerpo, 2024), entre otros. Como ensayista ha publicado más de una docena de libros de filosofía, sociología y teoría literaria, como Filosofía zombi (Finalista premio Anagrama 2011), Homo public (Premio Fray Luisde León, 2014) o La resta risible (Premio Alfons el Magnànim). Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

Premio internacional de narrativa «Ciudad de la Cruz» 2025

Ganador: Raúl Ordás Fernández

Obra: La arpía

Pseudónimo: Don Lope de Sosa

Raúl Ordás Fernández (León, 1978) es un escritor apasionado por la literatura que explora los límites del lenguaje, la memoria y el poder de la ficción. A lo largo de su trayectoria, ha abordado diversos géneros y temáticas, abarcando desde la novela histórica hasta el terror, pasando por la metaliteratura y el ensayo. Su objetivo siempre ha sido crear relatos que inviten a la reflexión y desafíen las estructuras narrativas convencionales. Entre sus premios podemos destacar 'Borea. El tiempo en la arena, Kairo, GaudIA: Revisión de la obra de Gaudí mediante inteligencia artificial' y la serie 'Hojas ocultas', entre otros títulos. Actualmente es responsable de actividades culturales y artísticas en la Fundación Proconsi en León.

XLV Premio regional infanto-juvenil «Escuela de mandarines» 2025

Ganador tercera categoría en la modalidad de narrativa: Mario Cambres Muñoz

Obra: El banco del recreo

Pseudónimo: Izzan

Centro educativo: IES. Sanje de Alcantarilla

Mario Cambres Muñoz (Alcantarilla, 2008). Estudia segundo de bachillerato y quiere estudiar el doble grado de ingeniería informática y matemáticas. Lee y escribir son sus grandes aficiones y ya ha participado y ganado varios certámenes juveniles.