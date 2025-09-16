Instalarán en Caravaca una representación del Gigante Tomir de 17 metros Se ubicará en el parque Mayrena, donde ya ha concluido la primera fase de las obras de mejora, a las que se han destinado 230.000 euros

Una vez finalizadas las obras de la primera fase del parque Mayrena, un nuevo espacio verde de 50.000 metros cuadrados situado entre el Camino del Huerto y la carretera de las Fuentes del Marqués, el consistorio ha avanzado las actuaciones que se iniciarán de manera inminente y que dotarán la zona con distintos equipamientos y servicios para potenciar el carácter social del parque a través de actividades deportivas, culturales, lúdicas e infantiles. Entre ellas, se encuentra la instalación de una zona de juegos infantiles, cantina, aseos accesibles, pérgolas para sombraje y zona lúdica dedicada a la leyenda caravaqueña del Gigante Tomir.

Uno de los elementos más singulares del parque será, precisamente, la silueta del Gigante Tomir, una estructura metálica acostada de más de 17 metros de longitud concebida como un espacio lúdico y educativo. Esta instalación, inspirada en la leyenda caravaqueña Manuel Guerrero Torres, tiene como objetivo reforzar el vínculo entre infancia, patrimonio y territorio, y estará financiada con 112.500 euros a través del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste.

El resto de actuaciones de la segunda fase contarán con un presupuesto de 250.000 euros; muy similar a la inversión de la primera que ha ascendido a 230.000 euros y está financiada con los fondos Next Generation del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Camino a Caravaca'.

El Parque de Mayrena está concebido como un espacio abierto, integrador y multifuncional, que contribuirá a la mejora del entorno urbano y a la dinamización del turismo de naturaleza y cultura, conectando el casco urbano con el emblemático paraje de Las Fuentes del Marqués.

El alcalde, José Francisco García, visitó ayer la zona acompañado por miembros del equipo de gobierno y técnicos municipales responsables del proyecto. Durante la visita destacó que «este parque nace con vocación de futuro, como un lugar vivo que irá transformándose a lo largo de los años, fruto de una planificación cuidadosa y de una apuesta clara por la calidad de vida, la sostenibilidad ambiental y la identidad local».

Uno de los ejes centrales del proyecto ha sido la renaturalización del entorno, mediante la plantación de 400 árboles y cerca de mil unidades de especies herbáceas y arbustivas. Además, se ha recuperado el trazado de antiguos cursos de agua en desuso, aprovechando los derechos hídricos de la Comunidad de Regantes de Mayrena. Este sistema de riego natural ha permitido crear un ecosistema de ribera que enriquecerá la biodiversidad

