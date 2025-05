El inmunólogo y teólogo Edgardo Carosella peregrina a la Vera Cruz de Caravaca

JUAN F. ROBLES CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 25 de mayo 2025, 18:44 Comenta Compartir

Entre los fieles que han asistido esta mañana a la Misa del Peregrino en la basílica de la Vera Cruz de Caravaca, se encontraba el investigador franco argentino Edgardo Carosella, que inició su colaboración con el Vaticano durante el papado de Benedicto XVI en estudios de identidad del individuo entre 2005 y 2008; y que prolongó más tarde cuando, su compatriota, el cardenal Bergoglio fue elegido como papa Francisco, en la Fundación Pontificia Gravisimun Educationis. Carosella seguirá colaborando en la Santa Sede con el nuevo papa, León XIV.

Al finalizar la celebración litúrgica, Carosella fue recibido por el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Luis Melgarejo, en la Torre Chacona, y fue invitado a firmar en el Libro de Visitas de la basílica, donde escribió: «Te agradezco Señor de haberme permitido de estar en esta santa Basílica y recogerme en la oración para estar más cerca de ti. Gracias Señor por haberme permitido de conocer don Luis y compartir la misa del padre Emilio. Bendice la cofradía, los sacerdotes y todos aquellos que vienen en peregrinaje. Bendito seas Señor».

Melgarejo entregó a Carosella una réplica de la Cruz de Caravaca para su despacho y el investigador correspondió con un crucifijo bendecido por el papa Francisco, que se incorporará a los obsequios recibidos por la institución religiosa como recuerdo de esta visita de la que ha sido colaboradora imprescindible la inmunóloga caravaqueña Rocío Álvarez, que acompañó al investigador en su recorrido por la ciudad durante toda la jornada junto a otros profesores.

Melgarejo comentó que «es un honor para la Cofradía contar con la presencia de Corasella entre nosotros, por lo que nos enseña y transmite, tanto por sus investigaciones como su formación como teólogo». El inmunólogo manifestó su alegría «por estar en esta ciudad Jubilar y en la Santa Basílica»; comentó que conoce la Región de Murcia desde muchos años ya que es miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia «y donde tengo muchos amigos», añadió. «Estar en España cada vez que tengo oportunidad es una alegría porque a pesar de haber nacido en Buenos Aires y ser francés, mis abuelos y mi madre eran españoles, de León y Santander, por lo que, genéticamente, es un orgullo para mí estar en tierra española». Sobre su relación con el papa Francisco comentó que «es una larga historia, yo hice mis estudios en Medicina con los jesuitas en Argentina donde, automáticamente, tuve que hacer Teología y Filosofía al mismo tiempo; es ahí donde conocí a Jorge Bergoglio, que estaba terminando su tesis y, luego, cada vez que iba a Buenos Aires, le iba visitar; me hizo doctor Honoris Causa de los jesuitas y, con asombro, descubrí un día en la televisión que le habían elegido Papa; entonces le envié una nota de felicitaciones diciéndole que iba a ir a la misa de entronización y me respondió, «tú vienes aquí para trabajar» y así fue, en el 2017, volví al Vaticano donde he trabajado una vez al mes o por dos semestres, hasta la última vez que lo vi, que fue en el mes de diciembre».

Una larga trayectoria

El profesor Edgardo Carosella fue nominado en 2006 y 2007 para el «Premio Nobel de Medicina y Fisiología», participa en diferentes comités científicos, tiene 22 descubrimientos patentados y 253 publicaciones. Carosella inició su carrera científica en 1972 en el Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia Nacional de Medicina en Argentina; en 1976 se instaló en Francia, invitado por el célebre científico francés Jean Bernard. Allí se incorporó al equipo del Profesor Jean Dausset -Premio Nobel de Medicina en 1980- para estudiar el papel de la molécula HLA en la inmunidad celular y el trasplante alogénico.